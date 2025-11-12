¿Cuándo se van los jugadores a la Copa África? Todas las estrellas de LaLiga que se marchan

La Copa Africana de Naciones 2025 será la 35ª edición del torneo y se disputará en Marruecos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. Participarán 24 selecciones, repartidas en seis grupos de cuatro equipos.

Los dos primeros de cada grupo se clasificarán a octavos de final, junto a los cuatro mejores terceros, que también avanzarán a la fase eliminatoria.

Los partidos se jugarán en nueve estadios distribuidos en seis ciudades (Rabat, Casablanca, Tánger, Marrakech, Fez y Agadir). En principio, durante el torneo se disputarán cuatro jornadas de liga, de la 17ª (21/12) a la 20ª (18/1).

Costa de Marfil, vigente campeón, intentará defender el título en una edición que promete ser muy disputada, con Nigeria (subcampeón), Marruecos y Senegal como las principales candidatas.

La normativa FIFA obliga a liberar a los jugadores unos 14 días antes del inicio de una competición continental, aunque en la última AFCON se pactó una mayor flexibilidad para que pudieran seguir comptiendo unos días más con sus clubes.

Actualmente, la CAF y las asociaciones europeas aún negocian la fecha exacta de liberación, por lo que existe el riesgo de que algunos futbolistas se pierdan incluso la jornada 16.

Aunque las listas definitivas aún no están cerradas, a continuación se recopilan por equipos los jugadores de la liga con más opciones de viajar a Marruecos en diciembre y que, por tanto, podrían perderse entre uno y cuatro partidos según hasta donde llegue su selección.

Jugadores de LaLiga que podrían viajar a la Copa África 2025

REAL MADRID

Brahim (Marruecos)

VILLARREAL

Akhomach (Marruecos)

Nicolas Pépé (Costa de Marfil)

Pape Gueye (Senegal)

BETIS

Amrabat (Marruecos)

Abde (Marruecos)

Bakambu (R.D. Congo)

ATHLETIC

Sannadi (Marruecos)

SEVILLA

Akor Adams (Nigeria)

Ejuke (Nigeria)

RAYO

Pathe Ciss (Senegal)

Nobel Mendy (Senegal)

Nteka (Angola)

OVIEDO

Chaira (Marruecos)

David Carmo (Angola)

Hassan (Egipto)

GETAFE

Abqar (Marruecos)

Ismael Bekhoucha (Marruecos)

Neyou (Camerún)

ALAVÉS

Yusi (Marruecos)

Abde Rebbach (Argelia)

Moussa Diarra (Malí)

ELCHE

Diangana (R.D. Congo)

GIRONA

Ounahi (Marruecos)

MALLORCA

Omar Mascarell (Guinea Ecuatorial)

ESPANYOL

Pickel (Marruecos)

LEVANTE

Etta Eyong (Camerún)

ESPANYOL

El Hilali (Marruecos)

OSASUNA

Boyomo (Camerún)

REAL SOCIEDAD

Sadiq (Nigeria)

CELTA

El-Abdellaoui (Marruecos)