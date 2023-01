Los jugadores más conocidos del Al-Nassr, nuevo equipo de Cristiano

El nuevo equipo del portugués tiene varios nombres conocidos Ospina, Álvaro González, Luiz Gustavo, Aboubakar... son algunos de los jugadores

Cristiano Ronaldo ha sido presentado con el Al-Nassr. El delantero portugués ha decidido que el destino para, en teoría, acabar su carrera, sea Arabia Saudí. El Al-Nassr sabe que la llegada de Cristiano va a suponer un plus, no solo para su equipo, sino para toda la liga. El jugador está ya listo para jugar. Pero, ¿Qué jugadores conocidos compartirán vestuario con el portugués?

El primero de la lista es David Ospina. El ex del Arsenal y Nápoles, entre otros, es el portero titular del equipo. Fichó el pasado verano. Su equipo solo ha encajado 6 goles en 11 partidos.

Otro de los nombres más notorios es el de Álvaro González. El ex jugador de equipos como el Espanyol, Villarreal y Olympique de Marsella ha sido protagonista de muchos encontronazos contra jugadores como Messi y Neymar. En un partido entre Barça y Espanyol de la temporada 2015-16, el defensa se atrevió a decirle a Messi que era muy bajito y, por eso, no lo podía ver. El argentino no dudó en decirle "Y tú eres muy malo". Con Neymar, la cosa fue a más. Ambos jugadores han tenido varios episodios muy delicados. En 2020, Neymar fue expulsado de un partido entre el PSG y el Olympique de Marsella por un encontronazo con el jugador. Acto seguido, el brasileño se dirigió a la cámara diciendo "Le pegué porque es un racista, por eso le pegué. Es un racista". Minutos más tarde, escribió un tweet en el que decía "Mi único arrepentimiento es no haberle dado en la cara a ese gilipollas".

Más tarde, en 2021, los dos jugadores se dedicaron unos cuantos mensajes el uno al otro. Neymar compartió una foto celebrando un gol y un mensaje claro: "Rey, Álvaro, ¿no?". El defensa contestó con una foto agarrando al jugador y la frase "Mis padres siempre me enseñaron a sacar la basura. Vamos OM siempre".

Cristiano también compartirá equipo con Luiz Gustavo, ex del Bayern de Múnich. El brasileño ganó la Champions con el Bayern en 2013 y ha pasado por otros equipos como el Wolsfburgo o el Olympique de Marsella.

Otro de los jugadores es el Pity Martínez, futbolista muy conocido, sobre todo, en Argentina. Estuvo cinco años en River Plate y se fue a la MLS antes de recalar en el Al-Nassr en 2020.

Para acabar la lista, uno de los compañeros en la delantera de Cristiano será Vincent Aboubakar. El ex de Oporto y Besiktas, fue protagonista en el Mundial a pesar de que su selección no logró clasificarse para octavos. El delantero centro marcó en la victoria de Camerún a Brasil por 1-0. Acto seguido, se quitó la camiseta y fue expulsado, en una de las imágenes más anecdóticas del torneo.