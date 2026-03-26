Las políticas migratorias de Trump afectan a los jugadores africanos: deberán pagar hasta 15 mil dólares para disputar el Mundial

Las políticas migratorias de Estados Unidos, implementadas por el presidente Donald Trump, siguen siendo un foco de atención de cara al Mundial de este verano, para el cual esperan recibir hasta el millón de visitantes, no exentos de cumplir con dichas políticas.

Como anunció el Departamento de Estado, el próximo 2 de abril entrará en efecto la amplicación del programa de fianzas para visado, el cual afectará a visitantes de 50 países entre los cuales se encuentran Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez; clasificados al Mundial.

Estas fianzas para obtener la visa escalan hasta los USD15 mil (EUR13 mil) y funcionan como un depósito de seguridad, que es devuelto a los turistas una vez han salido del país norteamericano dentro del periodo permitido por su visa.

Sin garantía para los atletas

De momento se desconoce si los jugadores estarán exentos de dichos pagos, puesto que visitar el país por asuntos deportivos no es un motivo válido para no cumplir con él. Sin embargo, como reporta The Athletic (New York Times), la FIFA estaría negociando con la administración del presidente Trump para que se realice esta excepción.

A la espera de una decisión final, la FIFA estaría apoyando a los jugadores de las selecciones nacionales afectadas con los documentos necesarios para validar el motivo de su visita.

Bajo lo establecido en esta política, el único motivo que puede exentar el pago de la fianza es que la visita del solicitante represente "un avance significativo de interés nacional o humanitario, basado en el propósito de viajel y empleo", que sería el punto alrededor del cual la FIFA busca hacer válida la excepción del pago.

Con boleto de ida y vuelta

No es el único punto que trata la FIFA, pues las negociaciones buscan garantizar también que el gobierno estadounidense otorgue visas que permitan múltiples entradas al país, ya que pese al elevado costo de la fianza, varias de las visas entregadas son válidas para una única entrada.

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De las selecciones en la lista de países que deben cumplir con la fianza, Costa de Marfil, Túnez y Senegal jugarán al menos un partido de la fase de grupos fuera de Estados Unidos, por lo que necesitarán esta visa con garantía de múltiples entradas para celebrar todos sus partidos.