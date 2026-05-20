Un jugador de Túnez no irá al Mundial por su padre: "Se negó a jugar"

El ataque de Túnez parecía partir desde las botas de un joven jugador germano-tunecino llamado Louey Ben Farhat, una futura promesa de las 'Águilas de Cartago' que ha firmado una gran temporada con el Karlsruher SC, equipo de la segunda categoría alemana.

Sin embargo, el seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi, no esperaba el revés de la joya de 19 años. Ben Farhat rechazó jugar con las 'Águilas de Cartago' el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras la llamada del seleccionador francés.

En la rueda de prensa en donde Lamouchi decidió quién iría al Mundial, tanto aficionados como prensa quedaron estupefactos al no escuchar el nombre de Ben Farhat. Tras nombrar a los 26 futbolistas que disputarán la cita mundialista, el técnico francés respondió en micrófonos el porqué de la ausencia del jugador del Karlsruher.

Louey Ben Farhat, jugador del Karlsruher SC / louey.19

“Recibí una llamada del padre esta mañana y me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Poco después llamé a Louey y no contestó. Es una falta de respeto”, aclaró Lamouchi.

Ben Farhat alcanzó los 6 goles y 2 asistencias en 20 partidos con el club alemán durante esta temporada. El pasado mes de marzo, el mediapunta fue convocado con la absoluta disputando dos partidos amistosos ante Haití y Canadá, en lo que parecía cerrar el debate sobre qué selección elegiría, teniendo en cuenta que también puede postular para Alemania al nacer allí.

A pesar de ello, la decisión del mediapunta y su familia reabre el debate de su futuro. Asimismo, el Bayern de Múnich está detrás del joven futbolista que actualmente tiene un valor de mercado de 7,5 millones de euros.

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El miedo a una mala actuación en la Copa del Mundo habría sido el factor clave para que su padre decidiese renunciar a Túnez y dejar a Ben Farhat sin disputar su primer Mundial, según especulaciones en Alemania. Asimismo, no veremos a la joven perla germano-tunecina este verano en América; de igual manera, este gesto, si no lo hace antes el nacionalizarse con Alemania, puede que evite volver a verlo con las 'Águilas de Cartago' en un terreno de juego.