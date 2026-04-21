Un jugador del Stuttgart invita a cerveza ilimitada a su afición: lo prometió si iba al Mundial

Bosnia y Herzegovina disputará un Mundial por segunda vez en su historia y uno de sus futbolistas más carismáticos ha decidido celebrarlo a lo grande. Ermedin Demirovic, delantero del VfB Stuttgart y con pasado en el fútbol español tras su paso por Almería y Deportivo Alavés, anunció que invitaría a la afición del equipo alemán a una hora de barra libre de cerveza si su selección se clasificaba para la cita mundialista.

Y lo hizo, por lo que ahora le toca cumplir. Según comunicó él mimso en redes sociales, el evento tendrá lugar en la carpa Benz Hofbräu, uno de los espacios más populares del Festival de Primavera de Stuttgart, el próximo lunes 27 de abril y él mimso servirá las consumiciones de 19:00h a 20:00h.

"Participar en el Mundial con la selección bosnia significa muchísimo para mí; un sueño enorme se hará realidad este verano. Antes de los partidos de repesca, prometí invitar a los aficionados del VfB a unas copas si lograba clasificarme para el Mundial. Y ahora quiero cumplir mi promesa", dijo el futbolista en su post de Instargram.

Además, Demirovic anunció que para los más pequeños habría camiones de helados durante un entrenamiento del equipo abierto al público: "Para todos los niños, el camión de helados estará disponible en un entrenamiento público del VfB en las próximas semanas".

Finalmente, el futbolista bosnio comentó que colaboró económicamente con la fundación solidaria vinculada al club, lo que ha incrementado su popularidad entre los aficionados 'Suabos'.

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"Aunque estoy muy emocionado por participar en el Mundial, también es muy importante para mí pensar en quienes no tienen tanta suerte en la vida. Por eso he decidido apoyar económicamente a la Fundación VfB «Brustring der Herzen» (Anillo de Corazones)", escribió.