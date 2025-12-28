Un jugador muere en pleno partido al tragarse un amuleto atribuido a la 'magia negra'

Luto en el fútbol africano por la muerte de Igiraneza Aimé Gueric, centrocampista de Les Guêpiers du Lac, un equipo de la segunda división de Burundi, tras un desafortunado accidente durante un partido. El futbolista se desplomó durante un encuentro contra el LLB Amasipiri Never Give Up, de la quinta jornada de la Ligue Nationale B disputado el pasado 20 de diciembre.

Según informaron medios locales, Igiraneza Aimé Gueric perdió el conocimiento después de tragarse un tradicional amuleto africano conocido como "gris-gris" que al parecer portaba bajo la lengua. Aunque las asistencias médicas actuaron rápidamente, el futbolista ya había fallecido cuando llegó al hospital. Las imágenes del momento en que sucedieron los hechos y que se han difundido a través de las redes sociales, muestran el desconcierto y la incertidumbre que se vivió en el Centro Técnico Nacional de Ngagara donde se estaba llevando a cabo el partido, con los jugadores corriendo hacia el afectado para intentar ayudar y el público esperando en tensión un desenlace favorable.

Poca información

Fue la propia Federación de Fútbol de Burundi la que confirmó la muerte de forma oficial. “La Federación de Fútbol de Burundi (FFB) expresa su profundo pesar por el fallecimiento del jugador Igiraneza Aimé Gueric, del club Les Guêpiers du Lac, el 20 de diciembre de 2025, en el Centro Técnico Nacional de Ngagara, durante el partido de la quinta jornada de la Ligue Nationale B. A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos sobre el terreno, el jugador falleció mientras era trasladado al hospital. En momentos tan dolorosos como este, la FFB expresa sus más sinceras condolencias a la familia biológica del jugador, al club Les Guêpiers du Lac y a toda la familia del fútbol burundiano”, publicó el organismo en un comunicado.

Aunque no ha trascendido oficialmente la causa del fallecimiento del futbolista, medios locales reportan que el jugador se atragantó con un 'gris-gris', un amuleto protector que trae buena suerte a la vez que ahuyenta al demonio. Según recoge la Radio Pública Africana, los compañeros del fallecido afirman que su muerte se debió a una moneda que tenía en la boca, la cual se tragó, provocándole asfixia. Llevar una moneda en la boca se considera un "gris-gris", un talismán, por lo que la muerte estaría relacionada con la brujería, aunque las causas oficiales no han trascendido por el momento.