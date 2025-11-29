Un jugador del Metz se niega a calentar... ¡Tras ser suplente por primera vez esta temporada!

Surreal imagen la vista esta jornada de la Ligue 1 entre el Metz y el Stade Rennais. Koffi Kouao, jugador local, se 'plantó' y se negó a calentar con los suplentes después de conocer que no formaba parte del once titular.

De hecho, era la primera vez esta temporada que el lateral se quedaba fuera de la alineación. El marfileño sumaba 13 partidos de titular, 10 de ellos jugando los 90 minutos, y no le sentó nada bien su suplencia en la jornada 14 de la liga francesa.

El jugador de 27 años se sentó sobre un balón en forma de protesta y, tras la petición de un miembro del cuerpo técnico para que se ejercitara, empezó a discutir con él.

Su equipo, penúltimo de la Ligue 1 McDonald's, se enfrentaba al Rennes, sexto, y volvió a perder (0-1). Su entrenador, Stéphane Le Mignan, apostó por un cambio de sistema (3-4-3 -o 3-6-1 según algunos expertos-) y vista la escena, le castigó sin ningún minuto en el encuentro.

"Decidí sentarlo porque ha jugado todos los partidos desde el comienzo de la temporada. La semana pasada, quedé un poco menos satisfecho. Pensé que no encajaba bien con nuestro plan de juego, ni defensiva ni ofensivamente. No hay ningún problema con Koffi. Obviamente está decepcionado. Ha jugado todo el tiempo. Se recuperará, no hay problema", comentó Le Mignan sobre el incidente después del partido.