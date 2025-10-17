El jugador que jugó contra su propio equipo y provocó una expulsión

Antes del parón de selecciones, sucedió una situación inédita en el fútbol. Pasó en el Stade Rennais - Lens de la Ligue 1, y el protagonista fue Seko Fofana. El centrocampista del Rennes, titular con el dorsal '8' para el equipo de Habib Beye, jugaba por primera vez contra el equipo del que es accionista minoritario, el Lens. Y es que Fofana, que jugó en el equipo norteño entre 2020 y 2023, decidió invertir el año pasado en el club siendo jugador del Al-Nassr saudí.

El destino le devolvió a la Ligue 1, y le hizo enfrentarse a 'su' equipo. Y no pasó desapercibido, ya que tardó solo 54 segundos en ser el foco de atención. Antes del minuto de partido, Jonathan Gradit, jugador del Lens, le derribó siendo el último hombre y acabó expulsado por malograr una ocasión manifiesta de gol. Fue una de las expulsiones más rápidas de la historia de la Ligue 1 (le supera una de Todibo con el Niza ante el Angers en el segundo 9).

Al final del partido, jugador y propietario (y a la vez, compañeros de profesión y excompañeros de equipo) hablaron tras el partido sin rencor. "Cuando te toco, me digo a mí mismo: No, no es posible", decía el defensa. Finalmente, su equipo, con uno menos, consiguió aguantar en el Roazhon Park el empate a 0 y sacó un punto importante.

A pesar de todo, según informa 'AS', acorde al reglamento interno de la LFP, esta situación no supone un conflicto de interés para el futbolista, aunque es una historia, nada menos, curiosa.