El jugador español Samu Aghehowa, acusado de huir tras estar involucrado en un accidente en Oporto

El delantero del FC Porto, Samu Aghehowa, sufrió este pasado viernes un accidente con su coche a escasos metros de la Ciudad Deportiva Jorge Costa de Olival, en Vila Nova de Gaia, Oporto, justo después de la salida del entrenamiento.

Según avanzó 'Correio de Manhã', el futbolista español estuvo envuelto en un choque entre vehículos, que resultó solo en daños materiales sin heridos. Tras el incidente y personarse en el lugar por la llamada de testigos, la policía portuguesa (GNR) ha abierto diligencias para investigar el accidente y ha cuestionado al jugador por abandonar el lugar de los hechos antes de que llegaran las autoridades.

Tal y como apunta la misma fuente, el jugador afirmó que había llegado a un acuerdo de inmediato con el otro conductor y que se marchó hacia su casa ya que la situación parecía resuelta entre ellos con un pacto amistoso. Además, el club, contactado por dicho medio, aseguró que el caso ha sido puesto en manos de las compañías de seguros.

Asimismo, añade 'A Bola' que tanto Samu como el propio FC Porto, preguntados por los hechos, se mostraron sorprendidos del contacto de las autoridades y la acusación del otro conductor implicado en el incidente.