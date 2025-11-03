El jugador que se enfrentó a Messi y a Ronaldo en dos partidos seguidos... ¡y en dos continentes diferentes!

Siempre lo podrá contar a sus hijos y nietos. Ramiro Enrique Paz vivió una historia curiosa para contar. El argentino, jugador de Orlando City de la MLS hasta principios del mes de septiembre, se enfrentó al Inter Miami de Leo Messi el pasado 28 de agosto, y fichó, pocos días después, por el Al-Kholood de Arabia Saudí, con la peculiaridad que le tocó debutar el 14 de septiembre ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Dos partidos seguidos, el primero ante Messi y el segundo ante Cristiano, aunque sucedieron en dos continentes distintos.

El delantero nació el 4 de mayo de 2001 en Burzaco, Argentina, y mide 1,71m. Ramiro, que se formó en las categorías inferiores de Banfield, cumplió su sueño en 2023 en la Major League Soccer cuando jugó ante Leo, su ídolo de la infancia, y con quien se sacó una foto con tan solo 8 años.

"Le agradecí por todo lo que hizo por los argentinos, le dije que mi viejo le mandaba un saludo y después le pedí si me podía dar la camiseta y ya había cambiado con todos, así que él me dijo que me la guardaba para el próximo partido", decía el joven en una reciente entrevista con Infobae, recordando el Mundial de Qatar.

Además de lo curioso del caso, Enrique, tuvo ese honor, no tuvo suerte, ya que sus equipos perdieron ambos partidos. Con Orlando, el 3-1 en el Chase Stadium de Miami ante Inter Miami le dejaba fuera de la Leagues Cup, mientras que en la SPL, perdió con el Al-Kholood por 2 goles a 0 en el Al-Awwal Park de Riad ante el equipo amarillo de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Íñigo Martínez y compañía.

A pesar de ese resultado, el Al-Kholood se encuentra en la parte media de la tabla de la liga saudí, lejos de los 'grandes' de su país y también lejos de las posiciones de descenso.