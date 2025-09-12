Un jugador del Braga 'desaparecido' en Países Bajos

Nueva historia curiosa en el mundo del fútbol. Gustaf Lagerbielke, refuerzo del SC Braga para esta temporada, se encuentra oficialmente desaparecido en Países Bajos.

El defensor de 25 años disputó el curso pasado en las filas del Twente en calidad de cedido procedente del Celtic. En ese sentido, alquiló una casa en Enshede y tuvo que empadronarse en el municipio para poder jugar en el equipo neerlandés.

Sin embargo, el problema se inició cuando Lagerbielke se marchó hacia Braga para iniciar una nueva aventura en el mundo del fútbol, ya que el jugador se olvidó de informar de que se marchaba a las instituciones de la ciudad.

Ahora, el Ayuntamiento de Enschede ha publicado una lista de personas desaparecidas, es decir, que abandonaron su última dirección conocida sin informar al municipio de su próximo traslado. Y entre ellos se encuentra Gustaf Lagerbielke, que está en Braga donde se ha convertido en una pieza importante para el equipo portugués.

"El municipio ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre el paradero de estas personas. Esta investigación demuestra que desconocemos su paradero. Por lo tanto, el municipio está eliminando los registros de estas personas. Ya no están registradas en los Países Bajos. Esto podría tener consecuencias, por ejemplo, para las prestaciones sociales, las ayudas, las pensiones y la atención médica", explica el ayuntamiento de Enshede.