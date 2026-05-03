¡Un jugador abandona el campo tras un gol y denuncia el amaño del partido por parte de un compañero!

El fútbol panameño acabó el fin de semana por un episodio de posible amaño de partidos, denunciado por un jugador. Se trata del actual jugador del Sporting San Miguelito, Gustavo Herrera, que decidió abandonar el terreno de juego en los minutos finales del encuentro entre su equipo y el Alianza FC tras recibir un gol en contra. En redes sociales, más tardes, acusó a su portero y compañero, José Calderón.

"El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido. Estoy hablando con nombre: Calderón es un puto amañador de partidos, y son muchos más. No les da vergüenza", escibió en sus redes sociales. "Ya lo hacen tan claro, con todo el mundo viendo. Un jugador con mucha experiencia, que en su momento representó al país, ¿ese es el ejemplo que le transmite a los más jóvenes?"

"No, ya el fútbol se está perdiendo en este país. Los más jóvenes esforzándose por gusto, jugando con el trabajo de los demás", agregó.

“La verdad esto da mucha tristeza son muchos los jugadores que se matan en los partidos jugadores que quieren salir del país para cumplir sus sueños y soy unos de esos por más veces que me caiga me levantaré hasta cumplir mi sueño y los que están manchando el deporte háganse a un lado y dedíquese a otra cosa y tenga los huevos de aceptar lo que hacen“, puntualizó.

"Amañadores dejen el fútbol", decía en otra 'story' publicada.

El mensaje de Gustavo Herrera en sus redes sociales / IG

El tanto, casi al término del encuentro y con empate a dos goles, lo recibió el Sporting tras un centro, a priori inofensivo, que el portero acabó colándose en su propia portería. El partido acabó con victoria de Alianza por 3 goles a 2. Herrera, visiblemente molesto por lo ocurrido, abandonó el terreno de juego antes del pitido final. Herrera fue el que inauguró el marcador al minuto 24 de partido.

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Tras este episodio, se espera que las autoridades panameñas investiguen el caso en profuncidad para esclarecer lo ocurrido y mantener intacta la integridad de la competición, ahora en duda.