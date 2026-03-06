Así juega Aké, el central que Deco tiene en la agenda del Barça

El FC Barcelona se encuentra planificando su plantilla de cara al próximo mercado de verano y uno de los objetivos del club es reforzar la defensa. La dirección deportiva azulgrana considera que es necesario incorporar un central que aporte fiabilidad, experiencia en la élite y capacidad para adaptarse a un estilo de juego único.

Según desveló el programa el 'Barça reservat' de 3Cat, uno de los futbolistas que más gusta a Deco para reforzar la zaga es Nathan Aké. El defensa neerlandés, actualmente en el Manchester City, encajaría en el perfil que busca el club azulgrana por su versatilidad, su fiabilidad defensiva y su experiencia en un sistema de juego basado en el control del balón.

Perfil versátil y fiable

Con contrato hasta 2027, Nathan Aké es un defensor zurdo muy versátil. Puede actuar como central izquierdo en defensa de tres o de cuatro, e incluso como lateral izquierdo con un perfil más defensivo. Dentro del sistema de Pep Guardiola suele ocupar el perfil izquierdo de la defensa y tiene un papel importante en el equilibrio del equipo, ya que prioriza la solidez defensiva y la seguridad con balón.

Amad Diallo ante Aké / Dave Thompson

Defensivamente es un jugador muy fiable. Destaca especialmente en situaciones de uno contra uno contra extremos rápidos, gracias a su buena lectura del juego, su capacidad de anticipación y su agresividad en los duelos. Aunque no es el central más grande físicamente, gana un buen porcentaje de duelos tanto en el suelo como en el juego aéreo. Su capacidad para interceptar pases y recuperar balones también es notable, algo fundamental en un equipo como el Manchester City (también lo sería en el Barça), que suele defender con la línea adelantada y deja muchos metros a la espalda de la defensa.

Sin miedo al balón

En la salida de balón es un central muy adaptado al estilo de posesión del City. Participa con frecuencia en la construcción desde atrás, realizando muchos pases por partido con una precisión muy alta. Es capaz de romper líneas con pases verticales y ayudar a progresar el balón hacia el centro del campo. Rara vez arriesga innecesariamente y suele optar por pases cortos y progresiones ordenadas. Cuando tiene espacio también puede conducir el balón hacia adelante para superar la primera línea de presión rival.

En el juego aéreo, pese a no ser especialmente alto para un central (1,82 m), compensa con buen timing de salto y determinación en los duelos. Esto le permite ser útil tanto defensivamente como en acciones de balón parado ofensivas.

Una de sus mayores virtudes es la inteligencia táctica. Es un jugador disciplinado posicionalmente, entiende bien cuándo cerrar por dentro y cuándo proteger la banda. Esta capacidad de adaptación táctica es una de las razones por las que Guardiola confía en él en partidos exigentes.

Nathan Aké siempre cumple sobre el césped / @NathanAke

Ideal para Flick

En el plano físico tiene buena aceleración y velocidad suficiente para recuperar posición en transiciones defensivas. No destaca por una gran potencia física, pero su lectura del juego y su colocación suelen compensar esta limitación.

En conjunto, Aké puede definirse como un central equilibrado y fiable, con gran inteligencia táctica, buen rendimiento defensivo en espacios abiertos y capacidad para integrarse en un sistema de posesión. De esta manera, encajaría a la perfección dentro del estilo del Barça de Hansi Flick y, por ello, Deco lo tiene en su agenda de cara al próximo verano...