Juan Miranda: "Tendría difícil jugar en el Barça con Balde y Gerard Martín"

Hace unos años, el nombre de Juan Miranda González (Olivares, España, 2000) era uno de los más destacados en La Masia. El lateral andaluz, siendo solo un adolescente, apuntaba al primer equipo con fuerza, al que llegó ganádose la confianza de un Ernesto Valverde que lo eligió por delante de Marc Cucurella. Hoy, a sus 26 años, "más maduro", aunque reconoce que tiene "mucho por mejorar", es una de las estrellas de un Bolonia que sueña con conquistar la Europa League esta temporada. El excanterano culé, recuperándose de unas leves molestias físicas, atiende a SPORT para repasar su etapa en Barcelona, la "satisfacción" de ganar un título con su querido Betis y su manera única y cercana de entender el fútbol.

¿Cómo van los problemas físicos?

"Pues muy bien, la verdad. Estamos intentando acortar plazos, porque bueno, la lesión va bastante bien. Esperemos entrar con el grupo para estar disponible para ese partido de UEFA que tenemos contra la Roma".

Ya estás completamente consolidado en el equipo. ¿Sientes Italia como tu casa?

"Sí, la verdad que desde el primer día que llegué. Lo que es el grupo, la ciudad, el 'staff', el técnico... Todo me acogieron muy bien. Es verdad que ahora estoy más consolidado, al fin y al cabo llevo aquí casi dos años, y estoy muy contento aquí. Estoy teniendo muchos minutos, que bueno, es lo que todo deportista y futbolista quiere. Ahora espero dejar atrás esta pequeña lesión bien y aprovechar este final de tramo de temporada, que es muy importante para nosotros".

Juan Miranda, durante un partido contra el Nápoles / SERENA CAMPANINI

¿Estás en uno de tus mejores momentos como deportista?

"Tengo 26 años y creo que puedo dar mucho más. 26 años en el fútbol es joven. Es verdad que aquí he encontrado mucha confianza. El entrenador confía en mí. Desde el primer contacto que tuve con él fue muy bueno. Es un entrenador muy ofensivo, al que le gustan los laterales, que lleguen a línea de fondo... Pero también te transmite que lo primero tiene que ser defender y yo creo que aquí en Italia he mejorado mucho eso, el tema defensivo. Creo que era mi cosa a mejorar de tantas y creo que lo estoy logrando. Me falta muchísimo por mejorar, como te he dicho, tengo 26 años recién cumplidos, pero puedo dar mucho más".

¿Cómo es la vida dentro y fuera del Barça?

"Cuando estás en el Barça es verdad que tienes esa superioridad con balón. También el fútbol fuera de España es muy diferente, por eso también cuando llegué a Italia quise mejorar mi defensa, creo que me venía bien, era algo que tenía que mejorar y creo que lo estoy haciendo. Pero bueno, ofensivamente estoy capacitado. Defensivamente a lo mejor me faltaba algo respecto a España, ya que venía de un fútbol más técnico y no tan físico, de ida y vuelta".

Juan Miranda, junto a Leo Messi / JAVI FERRANDIZ

También a un Juan más maduro.

"Sí, me estoy encontrando con un Juan más maduro. Quiero aprender día a día".

En el Barça, Ernesto Valverde tuvo que elegir entre tú y Cucurella para reforzar el lateral. Te eligió a ti. ¿Cómo lo recuerdas?

"Fue una etapa de mi vida que yo creo que no olvidaré jamás. Ya no solo el jugar con el Barça, sino el día a día, que convivías con los mejores del mundo. Era un chico de 18 años que absorbía todo lo que era ese vestuario. Y la verdad que siempre estaré agradecido, sobre todo al vestuario y a Ernesto, por cómo me trataron. No es fácil llegar allí y que te traten como uno más. Estoy superagradecido. Yo intentaba aprender cada minuto de cada uno de ellos, pero era muy joven, ahora es distinto. Aprendí muchísimo y tuve suerte de coincidir con esa generación tan grande".

Hay un partido contra el Levante, que te cambian en el descanso, habiendo sido titular. ¿Te sentiste señalado? ¿Cómo se gestiona eso siendo tan joven?

"Fue difícil, la verdad. Era de los primeros partidos profesionales en el Barça... Pero eso es fútbol y el Barça. Debes estar en el top, cada partido ser el número uno, competir y ganar. Es lo que te pide el Barça. Ganar todos los partidos. Pero sí, cuando tienes 18 años, y sobre todo al inicio, pues te choca un poco. Pero aprendí mucho, estuvieron los jugadores muy cerca de mí, Ernesto también, la verdad que estoy agradecido por ello y por esa oportunidad. No era fácil tener minutos con el equipo que había. No era fácil entrar en ese equipo porque la posición que fuese estaba ocupada por internacionales con sus selecciones. Había un equipo de estrellas y yo era muy joven".

Juan Miranda, durante el citado partido contra el Levante / VALENTI ENRICH

Ahora está Flick en el Barcelona. Vemos a la generación del 2007 rompiéndola... ¿Crees que Flick da más confianza a los jóvenes? ¿Si Miranda fuera ahora el canterano que debuta estaría jugando en el primer equipo?

"El Barça ahora tiene laterales muy buenos, lo sigo bastante, tanto a Gerard Martín como a Balde y bueno, son diferentes etapas, es verdad que la etapa donde yo estuve pues era muy complicado entrar porque bueno, lo ganaban prácticamente todo. Ahora en este Barça también es difícil, vemos lo que están haciendo tan jóvenes. Lo difícil es lo que están haciendo y tan jóvenes. Juegan con esa madurez que parece que llevan años en la élite. Seguramente lo tendría difícil con Balde y Gerard. Sigo mucho al Barça, le tengo mucho cariño, tengo muchos amigos ahí y los veo siempre que puedo. La verdad que me impresiona el fútbol de ellos y el de Flick. Uno se divierte viendo al Barça".

Tu generación tampoco estaba nada mal, pero muchos, aunque llegasteis, no pudisteis consolidaros en el primer equipo. ¿Por qué?

"En el vestuario había demasiadas estrellas. También yo creo que el Barça tuvo que dar ese cambio generacional. Tienes que apostar por gente de la casa sí o sí. Yo creo que hay nivel siempre en la casa del Barça, se viene trabajando desde muy pequeñitos y lo estamos viendo ahora. Son etapas diferentes. Sí que es verdad que en mi etapa pues a lo mejor era más complicada entrar. Estaba todo más consolidado, por así decirlo, y ese cambio generacional pues no me coincidió, pero bueno, ahora da gloria, como se dice ahí en Andalucía, da gloria ver al Barça jugar".

Después del Barça te fuiste al Betis, con un porcentaje de futura venta y derecho de tanteo. ¿Aún lo tienen?

"No, no diría que no. Creo, no lo sé. Me fui al Betis porque creo que era la mejor opción, la de volver a casa, y bueno, no salió mal del todo: fue uno de los mejores años de mi vida".

Juan Miranda, con la Copa del Rey ganada con el Betis / EFE

Fuiste de aficionado a la final de Conference League a ver al Betis. En una celebración de un título, Casadó fue a Canaletes. Se generó mucho revuelo con ambas cosas. ¿Crees que la imagen del jugador está cada vez más alejada del aficionado? ¿Por qué sorprenden estas cosas?

"Puede ser que se sienta como algo que no es habitual. Es verdad. Pero yo lo sentí así, siempre he querido viajar porque bueno, antes pues no podía permitírmelo. Cuando el Betis llegó a la final estaba de vacaciones, hablé con el Bolonia, no tuvieron ningún problema, y nunca había hecho viajes con el Betis. Bueno, de muy pequeño, pero ya ni me acuerdo. Creo que era el momento de estar en la grada, con mis amigos, mi familia... De vivir algo diferente. Siempre le digo a mis amigos, cuando me retire del fútbol estoy deseando hacer más viajes. Viajar viendo fútbol con mis amigos. Lo veo muy normal. Todos mis amigos viajan y yo lo veo así".

En el momento del penalti de la Copa del Rey, para ser campeón. ¿Qué pasa por tu cabeza?

"Todo el mundo me lo pregunta y es algo que no te lo puedo decir porque no se puede describir, porque es una sensación única. Fue algo maravilloso, no solo ya lo que es el penalti en sí, sino lo que se vivió antes, en la ciudad de Sevilla, lo que se vivió después. Que justamente después fue la feria de Sevilla, se vivió como un mes muy bonito allí en Sevilla y bueno, eso se queda para toda la vida y yo creo que pocas cosas me van a regalar algo como eso. Como esa satisfacción de ganar un título con tu club".

Tienes contrato dos temporadas más aquí. 26 años. En enero salió que el club rechazó una oferta de la Premier, del Nottingham Forest. ¿Qué piensa Juan Miranda a corto-medio plazo?

"Yo creo que no era el momento de irme a la Premier. Estoy muy a gusto aquí en Bolonia, me lo han dado todo, habían apostado por mí y la verdad que estoy bien, que es lo importante. Tengo 2 años de contrato, estoy aquí estupendamente, me gusta el fútbol italiano y ahora no pienso en nada más. Queremos clasificarnos este año otra vez a la Europa League, que es el objetivo del club y después bueno, ya se verá".

Entiendo que el Mundial 2026 se presenta complicado. ¿Objetivo 2030?

"Sí, bueno, para el futbolista un Mundial es lo máximo. Ya ir convocado para un partido con tu selección es todo, imagínate un Mundial, ¿no? El objetivo debe ser hacerlo bien en tu club, estar ordenado en tu club, jugar bien y creo que esa llamada pues llegará. Pero ahora la verdad que hay laterales muy buenos".