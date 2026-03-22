Juan Miranda, ex jugador del Barça: "Siempre estaré agradecido a Ernesto Valverde. Era un chico de 18 años y fue difícil"

Juan Miranda González (Olivares, España, 2000) era uno de los laterales izquierdos que optaba a hacer carrera en el primer equipo del Barça. Siendo solo un adolescente, vivió en primera persona la increíble experiencia de compartir vestuario con los mejores jugadores del planeta y compartir su día a día con ellos. Lo logró después de convencer a Ernesto Valverde, entrenador del equipo culé en aquel entonces, que tuvo que decidir entre el andaluz y Marc Cucurella. No era poca cosa.

El 'Txingurri', que recientemente comunicó que no continuará en el Athletic Club a final de temporada, acabó apostando por Miranda, más aseado a nivel técnico que el lateral de Alella, que destacaba más por su garra y sacrificio, y decidió brindarle la oportunidad de relevar a Lucas Digne.

Juan Miranda, en un entrenamiento con el Barça / SPORT

Campeón de la Youth League la temporada 2017-18 y pieza destacada del filial, Miranda saltó al primer equipo con solo 18 años. No obstante, su periplo por el primer equipo solo duró una temporada, en la que disputó apenas cuatro partidos: tres de Copa del Rey y uno de Champions League.

La noche ante el Levante

Su último partido con la camiseta blaugrana tuvo un sabor agridulce. Valverde, quien le había dado minutos únicamente en el torneo del KO en los dos encuentros contra la Cultural y Deportiva Leonesa y contra el Tottenham en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, con todo resuelto, le dio la titularidad en el Ciutat de Valencia para jugar la ida de octavos de final de Copa contra el Levante.

Juan Miranda, durante el citado partido contra el Levante / VALENTI ENRICH

El 'Txingurri' apostó por un once plagado de suplentes, como Cillessen, Murillo, Chumi, Aleñá, Aleix Vidal o Malcom, entre ellos un Miranda que no tuvo un buen partido. El canterano culé perdió bastantes balones y, como todo el equipo, no estuvo demasiado fino. Valverde, lejos de mostrar paciencia, lo sustituyó al descanso, junto a Chumi, señalando a ambos jugadores. El Barça acabó perdiendo 2-1, pero remontó la eliminatoria en la vuelta. Sin saberlo, ese fue su último partido con el equipo catalán. El jugador, ahora en el Bolonia, mucho más "maduro y experimentado", repasó aquella etapa en una entrevista con SPORT.

No era fácil tener minutos con el equipo que había. No era fácil entrar en ese equipo porque cualquier posición estaba ocupada por internacionales con sus selecciones. Había un equipo de estrellas y yo era muy joven Juan Miranda — Actual jugador del Bolonia

"Fue difícil, la verdad. Era de los primeros partidos profesionales en el Barça... Pero eso es fútbol y el Barça. Debes estar en el top, cada partido ser el número uno, competir y ganar. Es lo que te pide el Barça: ganar todos los partidos. Pero sí, cuando tienes 18 años, y sobre todo al inicio, te choca un poco. Pero aprendí mucho; los jugadores estuvieron muy cerca de mí, Ernesto también. La verdad es que estoy agradecido por ello y por esa oportunidad. No era fácil tener minutos con el equipo que había. No era fácil entrar en ese equipo porque cualquier posición estaba ocupada por internacionales con sus selecciones. Había un equipo de estrellas y yo era muy joven", recordó sobre aquel encuentro.

Juan Miranda, exjugador del Barça / JAVI FERRANDIZ / SPORT

Sin embargo, no logró consolidarse en el primer equipo. Valverde no tuvo paciencia con él, pese a que en la pretemporada destacó que "tiene que pulir muchas cosas, pero posee grandes cualidades y ha mostrado poderío y una gran soltura, lo que es una buena noticia". El siguiente verano, el de 2019, se marchó cedido al Schalke 04, y en 2020 al Betis, el club de su vida, que lo fichó permanentemente en 2021.

Era un chico de 18 años que absorbía todo lo que era ese vestuario. Y la verdad es que siempre estaré agradecido, sobre todo al vestuario y a Ernesto, por cómo me trataron Juan Miranda — Actual jugador del Bolonia

"Fue una etapa de mi vida que yo creo que no olvidaré jamás. Ya no solo el jugar con el Barça, sino el día a día, en el que convivías con los mejores del mundo. Era un chico de 18 años que absorbía todo lo que era ese vestuario. Y la verdad es que siempre estaré agradecido, sobre todo al vestuario y a Ernesto, por cómo me trataron. No es fácil llegar allí y que te traten como uno más. Estoy súper agradecido. Yo intentaba aprender cada minuto de cada uno de ellos, pero era muy joven; ahora es distinto. Aprendí muchísimo y tuve la suerte de coincidir con esa generación tan grande", expresó sobre su paso por el Barça.

Juan Miranda, jugador del Bolonia / Europa Press

El Barça le pilló demasiado joven. La Masia genera talento de primerísimo nivel, pero a veces el contexto del momento no es el mejor para explotarlo. No obstante, el tiempo ha demostrado que la cantera culé es única en el mundo.

Laterales de primer nivel en La Masia

Juan Miranda, a sus 26 años, es uno de los futbolistas más destacados en el Bolonia, equipo más que consolidado en Serie A y habitual participante en competición europea: la pasada campaña jugó Champions League y este curso está en cuartos de final de la Europa League después de eliminar a la Roma.

Y no hay que olvidarse de Marc Cucurella, dos años mayor que Miranda, que es uno de los laterales más destacados de la Premier League en un Chelsea que hace aguas a nivel institucional, pero que conquistó dos títulos el curso pasado. Y desde la Eurocopa 2024, donde fue una de las claves del éxito de la selección que dirige Luis de la Fuente, es un intocable de La Roja. ¿Tendría espacio alguno de ellos en la plantilla de Flick?