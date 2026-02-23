Juan Mata vive una segunda juventud en Australia: ¡Golazo y MVP para ganar el derbi de Melbourne!

Hay jugadores que, aunque pasen los años y envejezcan, siguen derrochando magia en los terrenos de juego. Juan Mata es uno de ellos. El futbolista español, de 37 años de edad, está viviendo una segunda juventud en Australia, donde milita desde el pasado septiembre en el Melbourne Victory.

El asturiano fue el protagonista indiscutible de la jornada en la Liga Australiana, siendo clave en la victoria en el 'derbi australiano' ante el Melbourne City (1-3). Mata anotó un doblete y dio una asistencia para sellar un triunfo que coloca a los suyos en quinta posición de la tabla, por encima del City. El ex de Real Madrid, Valencia, Chelsea, United, entre otros, abrió la lata con un golazo excepcional desde prácticamente el centro del campo, aprovechando que el guardameta estaba descolocado.

A sus 37 años, el 'tobillo mágico' continúa marcando diferencias. Después de doce temporadas en la Premier League, en las que dejó una huella imborrable en Chelsea y Manchester United, Juan Mata dejó el fútbol inglés para vivir nuevas experiencias por el mundo. Buscó fortuna en Turquía y Japón, con el Galatasaray y el Vissel Kobe, respectivamente, pero no terminó de cuajar. Pero, a la tercera fue la vencida y, en Australia, ha encontrado la felicidad que buscaba para afrontar los últimos pasos de su carrera deportiva.

En la 24-25 aterrizó en el país australiano para fichar por el WS Wanderers. Sin embargo, el rendimiento del español no fue el esperado, y, un año más tarde, firmó por el Melbourne Victory, donde está pudiendo desprender la innegable calidad que atesora en su bota izquierda. En 18 encuentros, Mata ha aportado tres goles y nueve asistencias (la mayor cifra de la liga). Además, en cuatro partidos recibió el premio al MVP del partido.

Más allá de los números, la influencia del español en el Melbourne Victory se percibe también en el liderazgo y la experiencia que aporta al equipo, convirtiéndose en un referente dentro y fuera del campo. El mensaje de Mata a los aficionados del fútbol es claro: todavía tiene mucha magia que ofrecer.