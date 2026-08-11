Juan Díaz, el sevillista que sigue conquistando Rusia

Pese a las sanciones de la UEFA (y de la FIFA) que impiden a sus equipos (y a sus selecciones) participar en competiciones europeas desde febrero de 2022 por el conflicto bélico con Ucrania, el fútbol ruso de clubs sigue caminando con la presencia de hasta cuatro entrenadores españoles en la máxima categoría, la Alfa-Bank Premier Liga.

Tras su paso por el modesto Rodina moscovita, el extécnico de la cantera azulgrana Franc Artiga marcha noveno al frente del Rubin con cuatro puntos en tres jornadas, el madrileño Jonathan Alba dirige al Rostov desde febrero de 2025 (séptimo con cuatro puntos) y el riojano Juan Carlos Carcedo va tercero con seis puntos en el Spartak.

El cuarto en discordia es el sevillano Juan Díaz Quinta, nacido en 1977 y con más de una década de experiencia en el primer equipo nervionense como ayudante de José Luis Mendilibar, Diego Alonso o García Pimienta. Una vez acabada la temporada 2024-25 decidió ponerse en el mercado y recibió la extraña llamada del Rodina.

Juan Díaz Quinta es un ídolo en el Rodina / VK

El conjunto de cantera de la capital rusa había rozado el ascenso la temporada anterior con Artiga, pero empezó mal y estaba en la zona baja de la clasificación. Juan Díaz aceptó y se llevó un grupo de trabajo formado por Antonio Salas, José Serrano, José Manuel Romero, Juan Espinar y Carlos Nieto.

Cuando llegó el 4 de septiembre de 2025, el Rodina (Patria en ruso) era decimotercero en Segunda con siete puntos en siete partidos, a 11 del ascenso directo (dos primeros) y a siete de la promoción (tercero y cuarto). En los diez partidos restantes de la primera vuelta sumó 23 puntos y situó al equipo cuarto.

Dos jornadas después ya era tercero y a nueve del final se encaramó a la segunda plaza. La victoria ante el Chelyabinsk en la penúltima jornada supuso el primer ascenso de la historia del club moscovita a Primera y lo encaramó a una primera posición que mantuvo en la última (1-4 en Tula ante el Arsenal).

Juan Díaz, antes del partido en el Gazprom Arena / FK RODINA

Los números de Juan Díaz fueron extraordinarios: 18 victorias, siete empates y tan solo dos derrotas, con 50 goles a favor y 20 en contra. Los dirigentes quedaron tan encantados que le ofrecieron la renovación con el único objetivo de conseguir la permanencia. En sus filas cuenta con el andaluz Iker Pozo.

Tras empezar perdiendo ante el Spartak (3-0) y el Rostov (2-4), el Rodina dio una de las mayores campanadas de la historia el pasado domingo al imponerse por 1-2 en el feudo del actual campeón y ganador de seis de las últimas siete ligas, un Zenit que no perdía en el Gazprom Arena desde el 7 de diciembre de 2024.

La fiesta en el vestuario fue total / FK RODINA

El internacional ruso Glushenkov adelantó a los de San Petersburgo en el 23', pero los visitantes dieron la vuelta al marcador en seis minutos con los sendos goles del joven internacional armenio Artur Gharibyan (59' y 65'). El Zenit se estrelló una y otra vez contra la defensa rival y vio cómo el VAR anulaba el empate del argentino Mantuán.

"Ganar al Zenit es muy difícil y nos lo hemos tenido que dejar todo en el césped. Fuimos listos. Ellos nos presionaron mucho, pero resistimos. Estos partidos los he visto muchas veces en España, en el Camp Nou y en el Bernabéu. Los equipos pequeños tienen que cerrarse y el portero debe completar el 'milagro'", explicó un exultante Juan Díaz tras la victoria.