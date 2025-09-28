Juan David Cabal, el colombiano que cumplió un sueño con la Juve

La historia de Juan David Cabal es de aquellas que emociona en el mundo del fútbol y que merece la pena recordar. El futbolista colombiano ha vivido toda una historia de superación hasta poder marcar un gol con el equipo de su infancia, una Juventus de la que se enamoró desde que era muy niño.

Cabal inició su andadura en el fútbol profesional de la mano del Atlético Nacional de la Primera División de Colombia. Allí disputó cuatro temporadas, hasta despertar el interés de varios equipos europeos. Fue el Hellas Verona quien más apostó por él y el futbolista puso rumbo a Italia. Y lo hizo sin saber que dos años más tarde iba a vestir la camiseta del equipo de su infancia.

Nacido en Cali, Cabal se aficionó desde pequeño a la Juventus, teniendo como ídolos a leyendas como Giorgio Chiellini y Fabio Cannavaro. En ese sentido, son varias las fotografías en sus redes sociales en las que aparece con la vestimenta 'bianconera' en su Colombia natal.

Una llamada que lo cambió todo

Su vida cambió por completo en el verano de 2024, cuando una llamada de la Juventus iba a paralizar cualquier tipo de operación. El Hellas Verona no se oponía a venderle y el interés del cuadro turinés provocó que Cabal detuviese cualquier otra negociación.

No quiso escuchar ofertas de otros equipos y se marchó a la 'Vecchia Signora', donde rápidamente fue considerado una de las grandes promesas del cuadro juventino. Hasta que una grave lesión iba a convertir el sueño en pesadilla.

Todo se torció

El lateral cafetero debutó un 19 de agosto de 2024 frente al Como, disputó siete partidos de Liga y otros dos de Champions, pero en un entrenamiento con su selección durante el parón de noviembre se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, una lesión que comprometió toda su proyección.

Tras perderse lo que restaba de temporada, Cabal regresó a los terrenos de juego el pasado 13 de septiembre -diez meses después- en la victoria de la Juve frente al Inter. Y fue este sábado, por fin, cuando pudo culminar su gran historia con su primer gol como 'bianconero', aprovechando un error de la defensa de la Atalanta para controlar con toda la tranquilidad del mundo y definir por bajo ante el meta Carnesecchi.

Pero no fue un gol cualquiera, sino el tanto que permitió a la Juventus mantenerse invicta en la Serie A y rescatar un punto en los minutos finales frente a la Atalanta. Juan David Cabal ingresó al terreno de juego en el minuto 76 de manera inesperada, sustituyendo al lesionado Bremer -capitán-, y tan solo necesitó 120 segundos en su segunda aparición tras su grave lesión para colocar el 1-1 que sitúa a la Juve en la segunda posición del Calcio. ¿Ha 'renacido' una estrella?