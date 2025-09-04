La joya de Marruecos que ilusiona al Leverkusen: fan de Neymar y fascinado por el estilo del Barça

En un Leverkusen desestructurado, sin rumbo fijo, con excesivas bajas capitales y sin entrenador desde la fulminante destitución de Erik ten Hag, ha desembarcado el talentoso Eliesse Ben Seghir. El conjunto alemán aprovechó los últimos días de mercado para fichar a una de las grandes joyas del fútbol francés por 32 millones de euros. Una apuesta total por un futbolista de 20 años con una gran calidad innata, aunque aún debe mejorar en el aspecto táctico.

Ben Seghir nació en Saint-Tropez en 2005, pero decidió representar a Marruecos a nivel internacional, el país de sus padres. Se trata de un extremo izquierdo vistoso, creativo y con una proyección imponente: le encanta regatear, es muy ágil y presenta un abanico de recursos técnicos de máximo nivel. Diestro y capaz de jugar en ambas bandas, su asignatura pendiente es mejorar su aportación goleadora y dar un paso adelante en el plano táctico y defensivo.

Otra joya 'made in' Mónaco

Formado en las categorías inferiores del Mónaco, fue quemando etapas a gran velocidad. Debutó en el primer equipo en noviembre de 2022 en la Europa League, con solo 17 años. A los pocos meses se consolidó como una de las piezas más prometedoras del cuadro monegasco, que también cuenta con jóvenes como Maghnes Akliouche o Mika Biereth. Durante la temporada 2024-25, con Adi Hütter en el banquillo, marcó 9 goles y repartió 4 asistencias en 46 partidos entre todas las competiciones.

Champions

Lo más probable es que la Bundesliga sea solo un trampolín hacia la Premier League o hacia un club puntero en Europa, siempre que logre ser más determinante en un conjunto que hoy no transmite optimismo. Sin embargo, el talento de Ben Seghir necesita pocos motivos para brillar.

Enamorado del Barça y Neymar

Fanático de Neymar y culé de cuna, Ben Seghir reconoció en una entrevista en Onze Mondial que "crecí viendo al Barça. Su estilo de juego siempre me ha fascinado". El joven atacante estuvo en la órbita del club azulgrana, que habría enviado ojeadores a finales de 2024 para seguirlo de cerca en un partido de la Champions League contra el Benfica. A los 12 minutos, ya había marcado un gol. Quién sabe si algún día podrá vestir de azulgrana.

Lamine Yamal, disputando un balón con Ben Seghir durante el Trofeu Joan Gamper / 'X'

Por lo menos, el nuevo jugador del Leverkusen ya sabe lo que se siente al marcarle al equipo de Hansi Flick. Lo hizo en el Gamper de la temporada 2024-25, donde el Mónaco se impuso por 0-3 en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

El internacional marroquí está acostumbrado a lidiar con la presión a diario. Durante su etapa en la Ligue 1, siempre fue considerado uno de los jugadores más prometedores de Francia y ahora, en la Bundesliga, deberá cargar con el peso de ser el segundo fichaje más caro de la historia del Leverkusen: 32 millones de euros, junto a Kerem Demirbay.