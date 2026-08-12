La joya de Francia que vuelve loco al PSG y ya estuvo en el radar de Barça, Arsenal y Chelsea

Tiene apenas 16 años, pero ya ha conseguido algo que muy pocos futbolistas de su generación pueden contar: tener al PSG, Arsenal, Chelsea y Barça pendientes de sus pasos. Laciné Megnan-Pavé (Montpellier, 2010) es una de las grandes esperanzas del fútbol francés. Un delantero de 16 años, 1,87 metros de altura y un talento especial que ha atraído a los grandes clubes de Europa.

Llegó al Montpellier en septiembre de 2016, con apenas seis años, después de pasar brevemente por el ES Paulhan-Pézénas. Desde entonces, su progresión ha sido meteórica. Ante la atenta mirada de Arsenal y Barça, el Montpellier decidió, el 2 de febrero de 2026, ofrecerle su primer contrato profesional cuando solamente tenía 15 años, 10 meses y 26 días.

'Atado' hasta junio de 2028, el año pasado Megnan-Pavé estuvo en el radar del Arsenal, el Barça (vigentes campeones de la Premier League y LaLiga, respectivamente) y el Chelsea. Ahora es el Paris Saint-Germain el que va a por él y el Montpellier se aferrará hasta el último suspiro para cerrarle la puerta de salida. De momento, han dicho "no" a 10 millones de euros.

Megnan-Pavé llama la atención por su edad y su complexión física, pero también por su capacidad para actuar como referencia, sacando provecho del juego de espaldas, sin perder capacidad asociativa ni profundidad. Ese cóctel de características lo sitúa como uno de los delanteros con más futuro del país. Algunas informaciones apuntan a que el jugador está pidiendo salir.

Lacine Meignan, jugador del ;ontpellier / Instagram

De hecho, los parisinos pudieron seguirlo de cerca porque se enfrentaron a él en la Copa Gambardella 2026. Fue en la final de la prestigiosa competición juvenil francesa, disputada en el Stade de France. El PSG terminó ganando 3-2 en el tiempo añadido, pero Megnan-Pavé fue titular y provocó una roja en el minuto 64.

El jugador apunta maneras y que tenga a equipos de este nivel detrás es un buen indicador del talento que atesora. Encaja en la nueva política de fichajes del PSG, que huye de cruzar líneas rojas con estrellas de primerísimo nivel a cambio de cantidades desorbitadas. Como siempre, el tiempo dictará sentencia. Primero, sobre su futuro inmediato; después, sobre su nivel.