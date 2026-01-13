Josh Cavallo denuncia que fue 'expulsado' del Adelaide United por ser homosexual

Josh Cavallo ha reabierto una conversación incómoda para el fútbol con un señalamiento directo a su antiguo club. En un mensaje público, el australiano afirma que la homofobia dentro del Adelaide United australiano influyó en su salida y en su falta de minutos.

El post en el que rompe el silencio

Cavallo, que en 2021 se convirtió en el primer futbolista masculino en activo en hablar abiertamente de su homosexualidad, ha explicado este lunes en un post de Instagram que necesitaba "honestidad" sobre cómo terminó su etapa en Adelaide. En ese texto sostiene que su salida "no tuvo nada que ver con el fútbol" y que sus oportunidades se vieron frenadas "no por su talento, sino por quién elige amar".

El australiano fue más allá y describió un entorno que, según su versión, le hizo dudar incluso de haber contado su historia. Habla de aislamiento y del miedo a que los prejuicios acabaran afectando a su carrera, algo que asegura que terminó ocurriendo. Entre los episodios que cita, menciona haber visto un chat del grupo en el que compañeros se habrían burlado de una imagen suya con su pareja. Cavallo enlaza ese recuerdo con un deterioro de su bienestar y, en consecuencia, de su relación con el fútbol.

La acusación ha llegado, además, con un trasfondo deportivo que alimenta la lectura del caso. Según la reconstrucción de varios medios, su continuidad se redujo tras una lesión en el talón de Aquiles y, aunque volvió a entrar en convocatorias, su participación competitiva se fue apagando.

Cavallo sostiene que el argumento de las lesiones funcionó como una pantalla, mientras el club insiste en que todo obedeció a criterios estrictamente futbolísticos. En ese marco, el jugador ha querido recordar el coste personal que ha tenido para él exponerse públicamente y anunciar su homosexualidad, ya que, desde ese momento, no ha dejado de recibir amenazas de muerte.

Adelaide United rechaza la acusación

La respuesta del club ha llegado este martes y ha sido tajante. El Adelaide United asegura estar "extremadamente decepcionado" por las declaraciones de Cavallo y "rechaza categóricamente" cualquier insinuación de homofobia. En su comunicado insiste en que todas las decisiones sobre alineaciones se tomaron "únicamente por motivos futbolísticos" y reafirma su compromiso con mantener un entorno inclusivo para jugadores, empleados y aficionados.

El club, además, enmarca su postura en la agenda institucional de estos días. El equipo de Adelaida recuerda que este fin de semana celebrará su cuarta Pride Cup, ante el Melbourne City en el Coopers Stadium, y subraya que seguirá impulsando iniciativas de inclusión. Nathan Kosmina, director ejecutivo, ha resumido ese mensaje al afirmar que el "Adelaide United es para todos" y que el objetivo es que jugadores, socios y aficionados se sientan "seguros, respetados y bienvenidos" en el estadio, tanto en esa jornada como en cada día de partido.

Cambio de paradigma

La figura de Cavallo también ha crecido fuera del césped. Con el paso de los años ha reforzado su proyección internacional y, en la actualidad, supera el millón de seguidores en Instagram y es embajador de Ralph Lauren. Pero, según su relato, nada de eso le ahorró una etapa especialmente dura en Adelaide. En su mensaje ha admitido que se vio reflejado en el miedo que ya tenía cuando decidió hacerlo público. "Este era exactamente el miedo que tenía al salir del armario, al ver cómo los prejuicios afectaban mi carrera… Por primera vez, me cuestioné si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto", escribió.

Tras dejar Adelaide el pasado verano, buscó un cambio de aires. Se marchó a Inglaterra para jugar en categorías no profesionales o semiprofesionales, un movimiento que él mismo ha descrito como un "nuevo comienzo" para recuperar sensaciones y volver a disfrutar del fútbol. El mes pasado, además, se comprometió con el Stamford AFC, de la Southern League Premier Division Central.

Una grieta que el fútbol aún no ha cerrado

El caso vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre los mensajes institucionales y lo que se vive en el día a día cuando un futbolista se expone. Cavallo no ha señalado a nadie en concreto, pero describe una dinámica que, según su versión, le fue cerrando puertas dentro del mismo entorno que se presentaba como seguro e inclusivo.

Sin embargo, el debate no se queda en Australia. Este mismo lunes, Borja Iglesias, delantero del Celta, fue recibido en el Sánchez-Pizjuán con cánticos homófobos que se viralizaron rápidamente en redes y que volvieron a evidenciar que el problema sigue presente en las gradas. "A ver si te mueres, maricón de mierda", exclamó un aficionado sevillista.