SERIE A
Josep Martínez, de vuelta con el Inter: será convocado ante el Hellas Verona
El portero español ha entrenado este sábado y formará parte del equipo de Cristian Chivu en el Marcantonio Bentegodi
El español Josep Martínez, portero del Inter de Milán que el pasado martes atropelló a un hombre de 81 años en silla de ruedas eléctrica, falleciendo en el acto, ha vuelto a la dinámica del equipo este sábado en el entrenamiento previo al partido de este domingo ante el Hellas Verona y, según reportan varios medios italianos, formará parte también de la convocatoria de Cristian Chivu para ese encuentro.
El guardameta valenciano, de 27 años, se encuentra bajo investigación por homicidio imprudente tras estar involucrado con un accidente de tráfico en la población de Fenegrò cuando se dirigía al entrenamiento de su equipo en la ciudad deportiva de Appiano Gentile, pese a que varios testigos aseguraran que el fallecido, Paolo Saibene, habría ocupado la calzada en la que rodaba Martínez en un tramo limitado a 90km/hr.
El Inter le había concedido al jugador una semana libre para ausentarse debido al incidente, y no formó parte de la convocatoria el miércoles en el partido de la novena jornada de la Serie A ante la Fiorentina. A pesar de ello, el futbolista, que se encontraba en 'shock', ha decidido volver antes a los terrenos de juego y se sentará en el banquillo del Marcantonio Bentegodi, ya que el titular sería Yann Sommer.
Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que Saibene pudo sufrir un colapso o un ataque cardíaco, lo que habría provocado la pérdida de control de la silla y su salida del arcén justo cuando pasaba el vehículo del futbolista.
El jugador dio negativo en los test de alcohol y drogas realizados en comisaría y, tras regresar a su domicilio, recibió asistencia psicológica del club. Además, cerró sus perfiles en redes sociales. Martínez intentó socorrer a la víctima, aunque no pudo hacer nada para salvar su vida. Los servicios de emergencia tampoco lograron reanimarlo.
El cuerpo del fallecido permanece a disposición de la Fiscalía de Como, que ha ordenado la autopsia y ha procedido al embargo de los dos vehículos implicados y del teléfono del futbolista. Las autoridades también trabajan para determinar la velocidad a la que circulaba el coche en el momento del accidente.
- Operación Barça' para Cole Palmer
- Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: 'No ha sido por ninguna infidelidad
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana
- Oficial: El Barça vuelve al Spotify Camp Nou el 7 de noviembre
- ¿Otro Lamine es posible? El cambio que insinuó Flick en el Bernabéu
- Iker Casillas aclara los rumores sobre su relación con Ana Belén
- El nuevo Pedri está en Elche