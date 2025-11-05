Josep Martínez "no tiene la culpa" del atropello en el que falleció un anciano de 81 años

Josep Martínez vive uno de los peores momentos de su vida. El portero español del Inter de Milán atropelló mortalmente la semana pasada a un anciano de 81 años en silla de ruedas mientras se dirigía a una sesión de entrenamiento de su equipo.

A la espera de que finalice la investigación policial para esclarecer los hechos de lo que realmente pasó, el entrenador de su equipo, Cristian Chivu, ha declarado en la rueda de prensa previa de su partido de la UEFA Champions League ante el Kairat Almaty que "por lo que parece, no tiene la culpa. Sin embargo, una persona ya no está y eso te queda en la conciencia. Tenemos que ayudarle y apoyarle. Él también tiene que aceptar que así es la vida y que, a veces, la vida no es como queremos".

"Es importante integrarlo en el grupo y es importante estar a su lado porque está pasando por un momento difícil para cualquiera. No se lo deseo a nadie. Es algo más complicado y delicado de lo que algunos pueden pensar", añadió el técnico 'nerazzurro'.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es la de que el hombre sufrió un colapso o un ataque cardíaco que provocó la pérdida de control de la silla y su invasión de la carretera en el momento en el que pasaba Martínez. A pesar de ello, el español está bajo investigación por posible homicidio vial imprudente.

El cancerbero no formó parte de la convocatoria de este miércoles ante la Fiorentina, pero sí estuvo este fin de semana en el banquillo para el partido ante el Hellas Verona, y parece que también se sentará en la banda de Giuseppe Meazza para el partido de la Liga de Campeones.

Chivu defiende a Lautaro

Además, el técnico rumano quiso defender a su delantero, Lautaro Martínez, por las críticas recibidas en los últimos días debido a sus números ofensivos.

"Lo de Lautaro no es un caso, basta con ver cómo entrena. Si él no marca, marcan los demás, visto que tenemos el mejor ataque de la Serie A", comentó el entrenador.

Lautaro suma 3 goles y 2 asistencias en Serie A y otros 3 goles en Champions.

"Tiene que sonreír más. Tiene que estar feliz. Le he explicado que todos lo admiramos por todo lo que representa. A veces, sin embargo, me parece que las responsabilidades lo nublan", añadió Chivu.