Josep Maria Roma, un trotamundos del fútbol, explica el impacto de las canteras españolas en el fútbol de Qatar

Vivir del fútbol solo está al alcance de unos pocos elegidos. Los futbolistas sueñan con llegar a ser profesionales, y los entrenadores (siempre que no hayan sido antes futbolistas) estudian y se forman de manera constante para llegar a tener la oportinidad. Algunos, tienen la suerte de poder conseguirlo, y vivir diferentes experiencias internacionales que de otra forma sería difícil poder experimentar.

Uno de ellos es el entrenador catalán Josep Maria Roma. Salido del fútbol base del RCD Espanyol, el técnico es ahora entrenador asistente de Gerard Albadalejo en el Ninh Binh FC de la primera división de Vietnam. Antes de un partido importante de liga, Roma atiende a SPORT desde Vietnam para explicar su trayectoria y lo que vivió en países como Qatar, China, India, Arabia Saudí, Kenia o Egipto.

"No existe una 'bolsa de entrenadores', porque los clubes no seleccionan así. Al final todo se hace un poco por el boca a boca. En estos años que he estado fuera, siempre he visto que alguien que busca trabajo tiene algún contacto: un amigo que ha salido antes, alguien que necesita cubrir una plaza… y así ha sido durante los últimos nueve años. Sí que es un poco raro, porque cuando los directores generales, los enginieros o arquitectos buscan trabajo parece algo más sencillo, pero para los entrenadores es así: mucha recomendación y contacto personal que pienan en ti porque estás en el momento adecuado en el lugar adecuado", relata Roma.

En los diferentes clubes en los que ha estado, Josep Maria ha intentado implementar la filosofía y la cultura del fútbol español y catalán, y se ha encontrado varios retos para ello.

"Estamos acostumbrados a un fútbol mucho más organizado y exigente. Venimos de un fútbol base donde, con 6 o 7 años, puedes descender de categoría y sentir tristeza o decepción, o al contrario, ascender, o incluso ser fichado por un club como el Espanyol o el Barça. Son situaciones que fuera no se encuentran, y por eso intento transmitir que también en fútbol base se debe ser exigente", explica el técnico. "Seguro que hay muchos factores, pero uno clave es la estructura mental que tenemos: por ejemplo, tener una web donde desde julio puedes ver el calendario completo de la temporada, todos los árbitros, todos los horarios… todo muy organizado. La competición se convierte en una referencia diaria: enfocarte en el partido, en si ganarás o ascenderás, en la selección de jugadores. Son cosas que fuera no se viven, y por eso intento transmitir a los jóvenes que se aproximen lo máximo posible a la realidad del fútbol adulto, sea amateur o profesional".

En uno de los lugares en el que esto lo tuvo que poner más en práctica fue en Qatar, donde la influencia de nuestro país ha sido clave en los últimos años para el desarrollo del fútbol. Con el Mundial de 2022 en el horizonte, el país de Oriente Medio reclutó a muchos entrenadores para la base de sus selecciones o equipos, así como para las categorías profesionales. Se recuerdan a Xavi Hernández (Al Sadd), Luis García Fernández (selección nacional), Félix Sánchez Bas (Aspire Academy y selección nacional), David Prats (Al Sadd y Al Shamal) o Pablo Machín (Umm Salal).

"Una de sus referencias es el Barça, o el fútbol español en general, con todo lo grande que puedas imaginar. Por eso, cuando se trata de seleccionar entrenadores de fútbol base, España se ha convertido en un modelo a seguir frente a otros países como Alemania", nos cuenta. "El gobierno subvenciona, patrocina e invierte en el fútbol base y en la formación de futuras generaciones, como con el proyecto Aspire. Les gustó mucho la forma de jugar y el estilo del Barça y de España, y por eso apuestan por este modelo".

Algo relativamente nuevo para un país de nueva creación y con un porcentaje bajo de población local respecto a la inmigrante, así como en Arabia Saudí, otro de los ejemplos, aunque afirma que "se centren tanto en nuestra forma de hacer, sin duda que yo no he visto nada como Catar": "En el mundo árabe quizás no se vive el fútbol con tanta pasión como en otros lugares. La pasión ha venido desde el gobierno, con los proyectos de organización de actividad deportiva como el Mundial de fútbol, de baloncesto, de balonamno, el pádel... La forma en que se vive el fútbol sí transmite pasión, pero los estadios no están llenos".

A pesar de todo ello, Roma destaca el fútbol egipcio y saudí "a la hora de competir, verdaderamente se transforman. En el momento en que llega la jornada 1, suena el silbato y hay 3 puntos en juego, la competición se vuelve muy dura. Te diría que incluso tiene un punto de agresividad. Eso una de las cosas que más me ha impactado estos años, porque no ocurre tanto en otros países como China, Kenia o India no se vive de la misma manera la diferencia exagerada entre partidos amistosos, sesiones de entrenamiento y el momento en que realmente hay 3 puntos en juego".

Gerard Albadalejo con su asistente, Josep Maria Roma / Ninh Binh FC

Ahora, en Vietnam, Roma nos relata que en el fútbol vietnamita se vive mucho el día a día, sin mirar demasiado más allá en proyectos largos

"La diferencia principal que quizás nos hemos encontrado aquí en Vietnam probablemente sea el orden. Nosotros estamos muy acostumbrados a que haya mucho medio campo, que los partidos se vivan mucho más rato en el centro del campo. En Vietnam, aunque nosotros intentamos proponer un estilo diferente, todavía es un fútbol muy de idas y vueltas", finaliza.