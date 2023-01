José Mourinho, 60 años del "Special One"

El técnico de Setúbal ha conquistado prácticamente todos los títulos a nivel de clubes Su carrera en los banquillos arrancó como ayudante del Bobby Robson en Sporting, Oporto y Barça

El carismático y controvertido José Mourinho, entrenador de la Roma, cumple este jueves 60 años de una vida irreverente a lo largo de la cual se ha hecho famoso en el mundo del fútbol como el "Special One".

El técnico portugués, nacido en Setúbal el 26 de enero de 1963, celebra su 60 cumpleaños después de haber ganado prácticamente todo a nivel de clubes y con una carrera que no muestra signos de frenar. Su victoriosa experiencia en los banquillos comenzó como ayudante del emblemático Bobby Robson, a quien acompañó en el Sporting de Portugal, el Oporto y el FC Barcelona.

En el 2000 inició su carrera como técnico con breves pasos por el Benfica y el União de Leiria, donde llamó la atención de un Oporto en apuros, que lo contrató a mediados de año. A su llegada, Mourinho fue directo: "Estoy seguro de que el año que viene seremos campeones".

Cumplió su promesa y fue aún más lejos. No sólo fue campeón, sino que también condujo a los blanquiazules a la victoria en la Copa de la UEFA y en la Copa de Portugal en la que fue su primera temporada completa como primer entrenador.

En la siguiente subió el listón. Su Oporto, además de ganar el campeonato y la Supercopa nacionales, sorprendió a Europa y conquistó la Liga de Campeones.

"THE SPECIAL ONE"

En 2004 fichó por el Chelsea, y en una de sus primeras ruedas de prensa sacudió el fútbol inglés. "No me llamen arrogante, pero soy campeón de Europa y creo que soy especial", dijo, y así pasó a ser conocido como el "Special One".

A pesar de haber ganado en su primera temporada el primer título de Liga del Chelsea en 50 años, su estilo defensivo y pragmático no fue bien recibido en Inglaterra. Apodado arrogante por unos y genio por otros, convirtió al Chelsea en un coloso y ganó muchos títulos locales, pero no consiguió repetir la gloria en Europa.

DE SAN SIRO AL SANTIAGO BERNABÉU

El siguiente destino fue Italia, para entrenar al Inter durante dos años. En el primero ganó el 'Scudetto' y la Supercopa, aunque los "nerazzurri" decepcionaron en la Liga de Campeones.

En el siguiente, Mourinho volvió a ganar la Serie A y la Copa de Italia, pero el mayor logro fue la ansiada "Champions". Su pragmatismo táctico y la entrega que sabe extraer de sus jugadores fueron esenciales en el camino hacia la victoria por 2-0 en la final ante el Bayern de Múnich en su próxima casa, el Santiago Bernabéu.

EL MOURINHO MÁS POLÉMICO

De 2010 a 2013, la capital española acogió al Mourinho más polémico. Florentino Pérez lo eligió para dirigir a un Real Madrid que, pese a las millonarias inversiones en jugadores como Cristiano Ronaldo, no era capaz de competir con el todopoderoso Barça de Messi y Guardiola.

Cargó a menudo contra sus jugadores, el Barcelona -le metió el dedo en el ojo al entonces ayudante de Guardiola, Tito Vilanova-, LaLiga e incluso contra el entonces seleccionador español, Vicente del Bosque.

En su temporada de debut derrotó al Barcelona en la final y ganó la primera Copa del Rey para el club madridista en 18 años, pero no se impuso en la Liga ni en la 'Champions', donde fue eliminado por los azulgranas en semifinales.

Al año siguiente, consiguió interrumpir la hegemonía nacional del Barça y llevó al Real Madrid a la victoria en la Liga con una cifra sin precedentes de 100 puntos.

Su última etapa en el Bernabéu, con sólo la victoria en la Supercopa, estuvo marcada por la "guerra" con Iker Casillas, al que el portugués sentó en el banquillo. Sergio Ramos, Pepe e incluso Cristiano Ronaldo fueron algunos de los jugadores con los que tuvo intensas desavenencias, algo que acabaría por influir en su marcha.

"THE HAPPY ONE"

En 2013 decide volver a intentarlo en la casa donde fue feliz, Chelsea, y se autodenomina el "Happy One". Logró una Premier League y una Copa de la Liga en el segundo de los dos años y medio de su regreso a Londres, pero nunca alcanzó el gran objetivo, la 'Champions'. Fue destituido de los "Blues" por segunda vez en diciembre de 2015 por malos resultados.

Se quedó en Inglaterra para pasar tres campañas al frente del Manchester United -donde ganó la Liga Europa, pero sin devolver el club a la época dorada de Alex Ferguson- y dos en el Tottenham.

Ahora, en la Roma, ha vuelto a dar muestras de su genio táctico. Hasta la fecha, ha conseguido revitalizar el equipo y ganar la Liga Conferencia, convirtiéndose en el primer entrenador en ganar todas las principales competiciones de Europa.