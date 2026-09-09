José Luis Mendilibar, destituido del Olympiacos: le sustituirá Imanol Alguacil

Sorpresa mayúscula en Grecia. José Luis Mendilibar ya no es entrenador del Olympiacos. El club de El Pireo anunció este miércoles por la noche el final de su relación con el técnico español, poniendo punto final a una etapa de dos años y medio que quedará marcada para siempre en la historia de la entidad.

La decisión resulta especialmente llamativa por el contexto. El Olympiacos había arrancado la Superliga griega con dos victorias y un empate y, apenas unas horas antes de anunciar la salida de Mendilibar, había derrotado al Volos por 3-2 en la Copa de Grecia. Sí que parece clave el hecho de que el Olympiacos hubiera quedado eliminado este verano en la fase previa de la Champions League frente al NEC Nijmegen.

"Con José en el banquillo del equipo conquistamos la UEFA Conference League, hicimos realidad el sueño de cada aficionado del Olympiacos y de cada griego, y él se convirtió en una parte inseparable del momento más glorioso de la historia del Thyrlos", dice el club en el comunicado oficial. "Posteriormente, nuestro equipo conquistó el histórico triplete del centenario del club —Liga, Copa y Supercopa— y el entrenador también escribió su nombre con letras de oro en la historia del Olympiacos."

"Por eso, estará para siempre vinculado a nuestro club. Por eso, ocupará siempre un lugar especial en el panteón de la historia del Olympiacos y en los corazones de toda nuestra familia rojiblanca", añade. "Sin embargo, en el fútbol, como en la vida, hay ciclos que en algún momento llegan a su fin. Pero lo que perdura para siempre es todo aquello que has conseguido."

En total, Mendilibar dirigió al Olympiacos en 122 partidos, con un balance de 75 victorias, 27 empates y 20 derrotas, además de 217 goles a favor y 100 en contra.

"El aprecio, el respeto y el cariño de la familia del Olympiacos te acompañarán eternamente, General, junto con las intensas emociones que nos unieron y que serán para siempre. Gracias por todo", finalizó el conjunto helénico.

Llegan Alguacil y Antonio Cordon

La salida del entrenador vasco forma parte, además, de un movimiento más amplio en la estructura deportiva del Olympiacos. Darko Kovacevic también prepara su salida como director deportivo y Antonio Cordón, que ya ocupó ese puesto en el club durante la etapa que desembocó en la conquista de la Conference League, está cerca de regresar a El Pireo, según pudo saber SPORT.

Imanol Alguacil, en la Real Sociedad / Real Sociedad

El español, además, ya tiene encarrilado al sustituto de Mendilibar. Será el guipuzcoano Imanol Alguacil, que se encontraba sin equipo tras su etapa en el Al-Shabab de Arabia Saudí. En LaLiga, Alguacil hizo historia conquistando la Copa del Rey de la temporada 2019/20 con la Real Sociedad.

Noticias relacionadas

Ahora, afrontará su segunda experiencia internacional en Grecia, bajo una estructura española que ya ha dado éxito al equipo de Atenas.