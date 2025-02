Jorthy Mokio no quiere seguir los pasos de Mika Faye

Mikayil Faye no lo vio venir. Venía de ser en una de las sensaciones del Barça Atlètic, sus acciones defensivas eran una auténtica delicia y rápidamente se afianzó en el once de Rafa Márquez. Su rendimiento fue yendo de más a menos y la delicada situación económica del club azulgrana motivó su salida en verano. Puso rumbo a un Stade Rennais que podía ser el punto de partida ideal para que 'explotara' del todo y pudiera consolidarse en la élite. Con el transcurso de los meses, sin embargo, su situación no es para nada la idílica. Algo límite, incluso.

Pese a tener un rol protagonista y jugar prácticamente la totalidad de los minutos a las órdenes de Sampaoli, el senegalés no acababa de cuajar en el Rennes. No estaba pudiendo sumar como querría en el equipo, perdiendo con demasiada facilidad la espalda, cometiendo errores con balón y yendo al límite en prácticamente todas las ocasiones. La derrota contra el Niza lo cambió todo, frenaría de lleno su progresión.

El protagonismo de Mika Faye en el Stade Rennais se ha desvanecido por completo / X

Suplente y sin minutos en los siguientes cuatros partidos: Olympique de Marsella, en la Coupe de France ante un Troyes que logró la épica, Brest y Mónaco. No contaba para un Sampaoli que fue destituido el pasado 30 de enero tras ni tres meses en el cargo. El Rennes estaba inmerso en el descenso. La situación de Faye era tan límite que incluso se llegó a especular que tanto Bayer Leverkusen como Fenerbahçe estaban interesados en su incorporación en enero. Él, sin embargo, priorizó continuar y ganarse la confianza de Habib Beyè, técnico también senegalés que venía del Red Star FC de la Ligue 2.

De nuevo, todo podía cambiar. Sí que gozó de algo más de veinte minutos ante el Estrasburgo, pero volvió a quedarse sin jugar ante el Saint-Étienne. Este domingo reciben la visita de un Lille inmerso en la lucha por los puestos europeos, aunque lo harán en duodécima posición, algo (poco) alejados del descenso.

Mika Faye goza de una nueva oportunidad en el Rennes con la llegada de Habib Beye a los banquillos / X

"NO PODÍA PERMITIR ESO"

Sorprendentemente, hay un chico que no quiere seguir sus pasos. Jorthy Mokio, jovencísima perla del Ajax de tan solo 16 añitos, rechazó una oferta del Barça el pasado verano. Central muy polivalente, pues en la victoria ante el Union St Gilloise en la ida del play-off de Europa League actuó de pivote y cumplió a las mil maravillas. En su debut liguero con el cuadro ajacied, Farioli le situó de lateral izquierdo, mostrando esa total confianza que tiene sobre el belga. Un espectacular zapatazo suyo sentenció el encuentro y acercó al Ajax a los octavos de Europa League.

Dijo 'no' al Barça, lo tuvo claro. Así lo confirmó su padre: "Mi hijo estuvo muy cerca de fichar por el Barça, pero vimos que estaban a punto de vender a un defensa de 19 años (Mika Faye). No podía permitir que eso le pasara también a mi hijo".