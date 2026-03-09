Jorge Mas, propietario del Inter Miami, confirma el millonario sueldo de Leo Messi: "Vale cada centavo"

Jorge Mas, propietario del Inter Miami, ha revelado la millonaria cifra que paga anualmente a Lionel Messi para contar con él como capitán del Inter Miami, agradeciendo a la vez el privilegio de contar con el astro argentino, el cual ha propiciado el meteórico crecimiento del club estadounidense.

"Le pago a Messi entre 70 y 80 millones (de dólares) al año", reveló Jorge Mas en una entrevista para Bloomberg, aclarando que pese al elevado costo "vale cada centavo".

Esta millonaria cifra no la integra en su totalidad el sueldo de Messi, que "apenas" es de $12 millones. El resto del dinero percibido proviene en forma de compensaciones. Una compensación fija que recibe es de $20,4 millones, como apunta el reporte salarial de la MLS, sin embargo, al momento de firmar su contrato con el Inter Miami, acordó también percibir compensaciones variable.

Una de estas compensaciones equivale a un porcentaje -- aún desconocido -- del valor del equipo, que apenas hace unas semanas se colocó como el más valioso de la MLS, con un estimado de $1,45 mil millones (Sportico); lo que además representó un crecimiento del 22% respecto al año anterior.

De igual manera, Messi recibe una comisión del acuerdo que tiene el equipo para ser vestido por Adidas y los derechos televisivos que goza Apple TV como emisora oficial de la MLS.

Aprovechando el "Efecto Messi"

Como bien apuntó Jorge Mas, cada centavo ha valido, pues de la mano de Messi, el Inter Miami conquistó en 2025 su primer título de la MLS y el próximo 4 de abril abrirá inaugurará su nuevo estadio, con capacidad para 26.700 aficionados y que llevará un nombre patrocinado por un banco brasileño.

"La razón por la que necesito tener patrocinadores y que sean de talla mundial es porque los jugadores son caros", explicó el propietario del Inter Miami.

Del mismo modo, Xavier Asensi, presidente de operaciones administrativas del Inter Miami, compartió que la preparación del equipo le permitió en su momento firmar a Messi, quien a su vez propició que el club creciera a raíz de los logros deportivos.

"Creo que es obvio y evidente que la presencia de Lionel (Messi) en el campo, junto a todo lo que lo rodea, ha permitido al club rendir mejor", compartió Asensi en una entrevista para ESPN, agregando que "Leo cambia todo para mejor".

Con Messi portando el brazalete de capitán, el Inter Miami camina en el tercer lugar de la Conferencia Este de la MLS, que ha celebrado apenas tres jornadas de la temporada 2026.