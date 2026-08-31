Jorge D'Alessandro, hundido por el adiós de Messi con Argentina: "Hay eclipse total"

Hoy es un día triste para el mundo del fútbol. Leo Messi ha decidido retirarse de la selección argentina tras debutar el 17 de agosto de 2005, en un amistoso contra Hungría. Ha llovido mucho desde ese día y ni él iba a imaginar lo que ha logrado hasta el día de hoy.

Messi se marcha tras un Mundial, dos Copas América, un Mundial Sub-20, unos Juegos Olímpicos, una Finalissima y nada más ni nada menos que 125 goles en 207 partidos. El legado es eterno y será inigualable.

Una carta que duele

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", dijo en un comunicado, a través de una carta publicada en sus redes sociales.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección.Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", terminaba.

Messi dice adiós, en parte, porque considera que ha finalizado una etapa. Cree que ya lo ha logrado todo con su selección y quiere dejar que las nuevas generaciones de su país crezcan y ocupen su lugar. También es cierto que Messi ha estado viviendo una situación complicada a nivel personal, tras el triste fallecimiento de su padre, Jorge Messi, lo que le ha hecho tomar decisiones.

El legado del '10', irrepetible

Jorge D'Alessandro, en 'El Programa de Ortega' de Radio Marca, ha expresado la tristeza de todos. "Hoy en el fútbol hay eclipse total", afirmó. "Lo que he tenido la oportunidad de ver durante 20, 25 años, creo que no lo voy a poder ver", considera.

Y es que el legado de Messi es increíble. Todo el mundo se siente 'un poco argentino' por Leo. "Al final es un producto nacional", afirmó D'Alessandro, que considera que su paso por el Barça ha tenido un papel fundamental en su crecimiento. "No sé si es de duelo, pero sí de agradecimiento", señaló durante su conversación con Vicente Ortega.

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"Todos los que hoy están jóvenes que están jugando en el fútbol han tenido como referencia a Leo", habla de referente. "Una retirada a tiempo siempre es una de las tomas de decisiones más importantes que tiene cualquier persona en su vida. Lo que ha hecho ya es insuperable. Por mucho que peguen fuerte, como Leo ninguno", concluye.