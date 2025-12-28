Jordi vuelve al hogar de Cruyff

Si hay dos clubes eternamente vinculados al apellido Cruyff esos son Ajax y Barcelona. El legado del '14' perdurará para siempre en las entidades de Amsterdam y Barcelona, pergeñadas bajo una filosofía, una herencia empapada en los cimientos del Amsterdam Arena y el Spotify Camp Nou.

Después de cerrar su etapa en el Barça, donde ejerció como asesor deportivo (21-22) y posteriormente director deportivo (22-23), Jordi Cruyff alcanzó un acuerdo verbal con el Ajax para continuar su carrera en los despachos en el club neerlandés.

Jordi Cruyff ejercía como analista televisivo / Movistar

El presidente interino del Ajax, Dirk Anbeek, cerró el pacto con el exfutbolista en la ciudad de Barcelona, ofreciéndole un contrato hasta 2028. Jordi empezará a ejercer en febrero de 2026, con la mirada puesta en confeccionar la plantilla de la temporada 26-27.

Pasos protocolarios

Una vez alcanzada la entente con Cruyff, en unas negociaciones que vienen produciéndose en las últimas semanas y finalizadas este mismo fin de semana, Anbeek presentará el acuerdo a la junta directiva y el comité de empresa 'ajacied'. Si hay 'quorum', el catalán será oficializado en su cargo por el consejo de administración.

Indonesia y la televisión

Desde su salida del Barça, Jordi Cruyff se tomó un tiempo sabático hasta que en febrero de este año 2025 fue escogido como asesor técnico de la Federación de Fútbol de Indonesia. El exazulgrana trabajaba junto a Patrick Kluivert, seleccionador nacional, en una labor estratégica con el objetivo de alcanzar el Mundial de 2026. Indonesia, sin embargo, cayó eliminada de la carrera por estar en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá y destituyó a Kluivert el pasado octubre.

Asimismo, Jordi Cruyff ejerce como comentarista televisivo en 'Movistar+', donde analiza las jornadas de Champions League con su siempre ponderado punto de vista. Hasta su ingreso en el Barça en 2021, el catalán fue colaborador semanal en SPORT.