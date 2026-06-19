Jordi Cruyff ya tiene al lateral izquierdo que el Barça quiso fichar

El nuevo Ajax de Míchel empieza a tomar forma. Sin tiempo que perder, Jordi Cruyff está edificando un nuevo equipo que lo tiene todo para resurgir la próxima temporada en la Eredivisie.

La presencia del extécnico del Girona es una pieza clave, porque garantiza mantener la identidad futbolística. Mientras, el antiguo ejecutivo del Barça está estructurando una nueva plantilla en la que habrá, en todas las líneas, fichajes de calidad contrastada y rendimiento inmediato, que aporten experiencia y saber estar.

Según ha podido saber SPORT, uno de los primeros nombres que será anunciado es el de Caio Henrique, lateral izquierdo de 28 años que ha jugado las últimas seis temporadas en el Mónaco. Ya hay acuerdo entre los clubes y el traspaso del internacional brasileño se ha fijado en 10 millones de euros más variables.

Caio Henrique ha sido uno de los puntales del Mónaco / SEBASTIEN NOGIER / EFE

En las próximas horas, el Ajax tiene que acabar de cerrar los flecos con el jugador, representado por el superagente brasileño Giuliano Bertolucci, y firmará por cuatro temporadas.

Caio Henrique, que tiene experiencia en la Champions League, tendría que estar disputando el Mundial 2026 con Brasil, pero una lesión muscular lo acabó apartando del torneo, lo mismo que ocurrió con su compañero Vanderson en el lateral derecho.

El jugador paulista, que manejaba ofertas de la Premier League y del Flamengo, se ha decidido por un proyecto en el que el fútbol de ataque y el buen trato del balón son innegociables, algo que maximiza sus dotes técnicas.

Su gran objetivo personal es volver a la Seleção en el nuevo ciclo que se abrirá tras esta Copa del Mundo y donde, en principio, Carlo Ancelotti tiene asegurada la continuidad, porque en mayo firmó su renovación hasta 2030.

Estuvo muy cerca de ser del Barça

El nombre de Caio Henrique ha estado sobre la mesa de la secretaría técnica blaugrana en las últimas temporadas, primero cuando la dirección deportiva estaba liderada por el tándem Mateu Alemany y Jordi Cruyff, que curiosamente al final se lo ha llevado a Ámsterdam, y posteriormente en la actual etapa de Deco.

En diferentes momentos, el Barça llegó a sentarse con el entorno del brasileño para recabar información sobre él e incluso llegó a llamar a la puerta del Mónaco.

Su nombre no estaba descartado para este verano en caso de que fallara el fichaje de João Cancelo, que jugó este semestre cedido por el Al-Hilal y ahora se pretende incorporar de forma definitiva.

Caio Henrique es un lateral izquierdo de pie educado que ocupa todo el carril zurdo y que puede jugar, si es necesario, tanto de central izquierdo, en línea de tres o de cuatro, como también de interior, ya que surgió en las categorías inferiores del Santos FC como centrocampista.