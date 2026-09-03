Jordi Cruyff cierra un mercado de sobresaliente con el Ajax

Jordi Cruyff ha afrontado este verano su primer mercado de fichajes desde que es director técnico del Ajax, al que aterrizó el pasado 1 de febrero en el cargo. Y cierra el periodo de traspasos con un sobresaliente después de ser capaz de incorporar a jugadores de la talla de Marc-André Ter Stegen, Julian Brandt, Sofyan Amrabat, Viktor Tsygankov o el brasileño Marcos Leonardo. El fichaje de Míchel para el banquillo había sido la guinda del pastel antes de que hubiera pastel.

Míchel presentado como nuevo entrenador del Ajax / AJAX

Jordi se había marcado el objetivo de reclutar a cuatro o cinco jugadores experimentados capaces de ofrecer un rendimiento inmediato sobre el campo y lo ha conseguido con creces. Su momento favorito, explica en una entrevista con 'ESPN', fue el anuncio de la contratación de un futbolista del calibre de Brandt, por el que muchos equipos se peleaban, y llega con la carta de libertad bajo el brazo. Él fue clave para su aterrizaje en Países Bajos. Supo venderle el proyecto de futuro que tiene en la cabeza para el equipo y el centrocampista alemán entró de cabeza.

A Jordi le gustó especialmente que nadie filtrara su fichaje por tres temporadas. "Por fin se demuestra, por una vez, que nosotros, como club, decidimos cuándo se hace público algo. Ese ha sido mi momento favorito hasta ahora, y quizás suene infantil", apunta. "Los jugadores lo agradecen".

El hijo de Johan reconoce que no ha sido fácil captar a jugadores del talento de Brand, Ter Stegen o Amrabat, pero que no se perdía nada por intentarlo: «Si no te atreves, nunca saldrá. Como decía mi padre: "Si no disparas, no puedes marcar". Es ese tipo de situaciones. A veces suceden cosas que de repente hacen posible algo. Entonces hay que ir a por ello con todo».

Y este mercado de fichajes ha sido un golazo por toda la escuadra para el Ajax gracias a Jordi, que saca pecho por su club tras lo conseguido. "Demuestra que el Ajax sigue teniendo atractivo fuera de los Países Bajos. Basta con mencionar el nombre del Ajax para que se note su interés", resalta Cruyff.

El director deportivo 'ajacied' aclara en qué consiste el nuevo proyecto del histórico conjunto neerlandés. "Se les puede explicar a jugadores de treinta años que estamos construyendo un proyecto a tres años; es una historia bonita. Pero los jugadores quieren estar preparados de inmediato. Quieren rendir al máximo desde el primer momento”. Y eso es precisamente lo que busca Jordi: jugadores listos desde el primer día. “Llegar el lunes y estar listos el martes. Jugadores que ya han demostrado que pueden manejar la presión, que están acostumbrados a jugar en estadios de 80 o 100 mil personas”, argumenta.

Cruyff sabe lo importante que es para los jugadores jóvenes tener a su lado a hombres curtidos en mil batallas que le las hayan visto de todos los colores. Y para ejemplificarlo, recuerda su etapa de futbolista en el Barça: “Yo también aprendí así. Ronald Koeman me daba un pequeño empujón en el entrenamiento. O Romario o Hristo Stoichkov se acercaban si me emocionaba demasiado. Entonces volvía inmediatamente a la realidad. Y si te caes, los jugadores mayores también te ayudan a levantarte. Para que los jugadores jóvenes mejoren, es fundamental tener a los jugadores mayores adecuados a su alrededor. De lunes a viernes".

Jordi Cruyff, con el Barça / EFE

El gran objetivo de la temporada será conquistar la Eredivisie, título que no gana el Ajax desde la lejana temporada 21/22. Las tres últimas ligas neerlandesas han sido para el PSV. Y la 22/23 se la apuntó el Feyenoord. En Europa, los de Míchel se batirán el cobre en la Conference League. Mimbres hay para pelear por todo después de un mercado de fichajes espléndido que ha devuelto la ilusión a la afición 'ajacied', y del que Jordi Cruyff es el gran artífice.