Jordi Alba: "Es raro pensar que puede ser mi último partido"

Jordi Alba, lateral del Inter Miami de la MLS, reconoció este miércoles que juega con "sensaciones raras" al afrontar cada partido como si pudiera ser el último de su carrera, tras anunciar que colgará las botas a final de año.

El equipo dirigido por Javier Mascherano disputará este sábado la final de la Conferencia Este frente al New York City, un partido a vida o muerte para la disputa del campeonato de liga.

En el mejor de los casos, a Jordi Alba le quedan dos partidos como profesional, los mismos que a su compañero Sergio Busquets, que también pondrá fin a su carrera al término de esta temporada.

"Llevo desde Nashville (primera ronda de 'play-off') pensando que a lo mejor puede ser mi último partido. Son sensaciones raras", aseguró Alba en declaraciones a periodistas previas a un entrenamiento este miércoles en Miami.

"Por suerte está yendo bien. Cuando vamos 2-0 ya estoy un poquito más tranquilo porque se que no va a ser mi último partido y que voy a tener otro", bromeó el lateral catalán, que fue campeón del Mundo en 2010.

Alba reconoció que cada previa la vive con "incertidumbre", aunque aseguró que su retirada es algo que ya tiene plenamente "asumido". "Puede pasar en cualquier momento, pero esperemos que sea el 6 de diciembre", añadió, refiriéndose a la hipotética final de liga.

El canterano azulgrana, que pasó once temporadas en el Camp Nou antes de poner rumbo a al MLS en 2023, también se refirió a la inauguración el pasado fin de semana del nuevo estadio del Barcelona.

"Es una buena noticia para todos los culés que se pueda volver a jugar en el Camp Nou", dijo Alba, que se mostró deseoso de ir al estadio una vez se mude a Barcelona con su familia: "tener la oportunidad de ir a verlo y disfrutar de esta nueva generación".