Jordi Alba, antes de su despedida: "A mi carrera le pongo un excelente"

Jordi Alba y Sergio Busquets disputarán el último choque de sus carreras como profesionales este próximo sábado (20:30 h española) ante el conjunto de los Vancouver Whitecaps, en un partido que pondrá punto final a dos trayectorias paralelas y más que exitosas.

El lateral catalán compareció ante los medios 48 horas antes del encuentro, y repasó sus sensaciones en la previa. El exazulgrana viene de hacer una gran actuación en el partido ante el New York City, que acabó con un resultado de 5-1 y con el billete para disputar la final de la MLS Cup. Precisamente, la liga norteamericana sancionó con una multa económica a Jordi Alba tras "violar las políticas disciplinarias durante la final de la Conferencia Este ante el NYC".

Cuando le preguntaron por una valoración de su carrera, Alba se mostró muy satisfecho con toda su trayectoria. El lateral también se acordó de su último partido con el Barça, ante el Mallorca en mayo de 2023, coincidiendo con el último partido en el antiguo Camp Nou: "Mi último partido con el Barcelona fue muy emotivo y emocionante, pero esta vez ya no se trata de un equipo u otro, sino de que voy a dejar de jugar al fútbol", comentó.

"Ojalá me pueda ir con las sensaciones positivas, 'me voy pero ganando un título'", añadía.

También advirtió sobre la dificultad del partido del sábado, avisando que en una final puede pasar de todo: "He tenido la suerte de jugar muchas finales, pero creo que esta es especial por todo lo que es. Va a ser muy emotivo pero nos vamos a encontrar con un rival muy complicado. Tienen un gran equipo, aunque creo que si estamos bien tendremos opciones. Es una final y no hay favorito".

"'Busi' está en la misma situación que yo. Cada uno lo vive de diferente manera, pero seguro que será un partido emocionante, eso se vive en el momento", señaló.

Thomas Müller también se rinde a Alba y Busquets

El alemán, uno de los grandes referentes de su equipo, mañana se enfrentará al Inter Miami. En la previa del choque, ha querido poner en valor las carreras tanto de Jordi Alba como de Sergio Busquets: "Fueron dos grandes futbolistas para sus equipos... y para el fútbol en general. Dos grandes personalidades de este deporte. Dos modelos para sus puestos y me quito el sombrero ante la carrera que han tenido", declaró.

Tras enfrentarse en varias ocasiones en los Barça-Bayern de Champions, esta vez se verán las caras por un título en Estados Unidos.

El partido puede significar un nuevo trofeo para las vitrinas de Leo Messi que, en caso de conseguirlo, seguirá aumentando un palmarés que le coloca como el jugador más laureado de la historia de este deporte.