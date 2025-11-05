Jonathan Tah confirma las sospechas: el 'káiser' del Bayern

Jonathan Tah firmó ayer ante el PSG un partido descomunal que confirma el acierto total de su fichaje y su papel de líder en un Bayern lanzado, el equipo más en forma de Europa.

Tah fue el gran deseado a principios de este año tras anunciar que no renovaría con el Leverkusen. El Barça lo quiso e incluso hubo un preacuerdo verbal, pero los problemas financieros del club agotaron la paciencia del jugador. Fue entonces cuando apareció un nuevo pretendiente, el Bayern.

Los bávaros se movieron rápido para incorporarlo como agente libre, ofreciéndole una prima de fichaje, un rol protagonista y la posibilidad de seguir en Alemania. Kompany también fue clave: veía en él el futuro líder de la defensa y pieza imprescindible para el Mundial de Clubes, lo que terminó de convencerle.

El de Hamburgo se fue del Leverkusen como una auténtica leyenda tras una década en el club, con 400 partidos y un ciclo brillante coronado con la consecución de la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de la 23/24.

Tah perisguiendo a Echeverri / Matthias Schrader / AP

La salida de Dier al Mónaco, la larga lesión de Ito y los problemas físicos de Kim Min-Jae, consolidaron a Tah como titular desde el inicio de la temporada. Ya había debutado en el Mundial de Clubes, donde el Bayern cayó en cuartos ante el PSG. Kompany ha apostado sin dudar por la pareja Upamecano-Tah, la más sólida de Europa junto al dúo Gabriel-Saliba del Arsenal.

Aunque Upamecano, con la renovación bien encaminada, sigue siendo una pieza clave, el club le confió a Tah el papel de líder tanto por experiencia, edad y carácter. Ayer, en su primer gran escaparate con la camiseta del Bayern, mostró que puede estar a la altura de cualquier reto. Firmó una actuación imperial, que confirmó su gran momento de forma que ya lleva impresionando durante semanas tanto a la dirección deportiva como a sus propios compañeros.

Con Tah en el campo, el Bayern solo ha encajado 9 goles (4 en Bundesliga, 3 en Copa y 2 en Champions) en 14 partidos, además de firmar un pleno de victorias que los mantiene líderes en todas las competiciones. En ese tramo, el equipo ha marcado 54 goles (33 en liga, 14 en Champions y 7 en Copa), cifras de escándalo.

El central de 29 años ha despejado todas las dudas que surgieron a su llegada. Puede que no encajara del todo en un Barça de líneas adelantadas por su falta de velocidad, algo que se vio en un gol de Boca durante el Mundial de Clubes donde le ganaron la espalda con facilidad. Sin embargo, en Múnich sus virtudes encajan a la perfección. Tah ya lo demostró en el Leverkusen y ahora se ha ganado el trono en el corazón de la zaga muniquesa.