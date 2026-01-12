Jonathan David, de descarte a fundamental en la Juve: "Confiamos en él"

Dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y Luciano Spalletti no será diablo, pero sí tiene unos cuantos años en el fútbol. Los suficientes para saber gestionar lo sucedido con Jonathan David, que pasó de ser un descarte de su Juventus a jugador bastante importante en la zona de ataque, demostrándolo una vez más con su aporte goleador ayer en el sólido triunfo ante el Cremonese (5-0).

El fallo en el penalti ante el Lecce, más por la ejecución dubitativa que por el error en sí, dejó al delantero canadiense profundamente tocado. El técnico italiano optó entonces por una gestión directa, personal y protectora, convencido de que la única manera de recuperar al jugador era devolviéndole confianza de inmediato, justo cuando la prensa especulaba con su salida en este mercado.

No era facil tomar la decisión en una 'Vecchia Signora' que se encuentra en franca pelea por volver a la zona noble de la liga. Tras un inicio dubitativo, el conjunto turinés suma ahora seis victorias en los últimos cinco partidos, y su última derrota se remonta al 7 de diciembre.

UN GESTOR DE CRISIS COMO POCOS

Spalletti habló con David en privado, lejos de focos y reproches públicos, tal como informó 'Tuttosport'. Apenas 24 horas después del partido, el entrenador le comunicó que sería titular frente al Sassuolo. Una decisión inesperada para el propio futbolista, que no creía merecer una “rehabilitación” tan rápida. Sin embargo, ese respaldo explícito fue el primer paso para romper una dinámica negativa que amenazaba con enquistarse.

En Reggio Emilia, David respondió con una actuación sólida, priorizando el juego colectivo por encima de la ansiedad por marcar. El gol llegó de manera natural, pero para el técnico hubo una acción incluso más reveladora: la asistencia a Miretti, mostrándose como el polivalente delantero que quería tener. Para el entrenador, ese gesto confirmó que había recuperado al jugador.

Spalletti, entrenador de la Juventus / La Presse

La reacción del equipo también fue significativa. Tras el gol, los compañeros se dirigieron en bloque hacia David, formando una especie de escudo humano a su alrededor. El 3-0 final cerró una noche redonda, culminada con Spalletti corriendo desde el banquillo para abrazar al canadiense, un gesto que reflejó públicamente una confianza que hasta entonces se había trabajado en silencio.

Esa línea de respaldo se mantuvo con la titularidad de David ante el Cremonese, interpretada como una clara señal de estatus dentro del equipo, y confianza que respondió otra vez el norteamericano con un gol para ayudar al triunfo de los suyos. No encadenaba tres partidos consecutivos como titular desde octubre, cuando Igor Tudor lo alineó ante Milan, Como y Lazio, con resultados discretos pero sensaciones crecientes, especialmente en el Sinigaglia.

Spalletti fue claro al referirse a su evolución en rueda de prensa: “Podría ser una inyección de confianza porque jugó un gran partido. Espero que siga creciendo, porque conecta muy bien con el equipo. Viene a crear superioridad en otras zonas del campo. También se entiende bien con el equipo, y confiamos en él”.

Ante el conjunto de Cremona, la Juventus sumó tres puntos vitales en su lucha por escalar posiciones. Los de Spalletti ya son cuartos en la Serie A con 39 puntos, a solo cuatro del líder Inter. La Juve está de vuelta. Y Jonathan David se queda.