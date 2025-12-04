Jonathan David, el delantero más codiciado del mercado, se abre paso

Ha llegado su hora. La lesión de Vlahovic hace que la responsabilidad del gol recaiga finalmente en Jonathan David, quien hasta ahora había quedado eclipsado por el papel del serbio. El canadiense fue pretendido por media Europa tras quedar libre al no renovar con el Lille, donde se catapultó al panorama internacional promediando 25 goles por temporada y firmando un total de 109 con la camiseta de los 'dogues'.

Quien se lo llevaba, fichaba a uno de los mejores delanteros del momento, en una posición que hoy en día se paga a precio de oro: gratis y con solo 25 años. David eligió a la Juventus como nuevo destino, pese a que el equipo ya contaba con Vlahovic como delantero titular, aunque su futuro era incierto. El club italiano le prometió un rol importante y un proyecto convincente, que ofrecía más estabilidad que la de otros pretendientes de peso como PSG, Inter, Napoli o Aston Villa.

De debutar con gol a tres meses de sequía

David tuvo el debut soñado, marcando el primer gol de la Serie A en la jornada inaugural (2-0 ante el Parma). Sin embargo, tras aquel tanto, tanto el jugador como el club iniciaron una auténtica travesía por el desierto. Además, se añadió competencia de última hora. En el cierre del mercado, el conjunto 'bianconero' incorporó a Loïs Openda, procedente del Leipzig, después de que las altas exigencias del PSG frustraran la llegada de Kolo Muani.

La Juve arrancó la temporada con tres triunfos consecutivos, pero desde mediados de septiembre hasta finales de octubre, todo se vino abajo. Una racha de ocho partidos sin ganar le costó el puesto a Igor Tudor, reemplazado por Spalletti.

Jonathan David durante un partido de Copa / Fabio Ferrari/LaPresse / LAP

La indecisión del técnico croata con las formaciones y las rotaciones entre sus tres delanteros generó desajustes, mientras que el equipo sufría para romper bloques bajos a pesar de dominar la posesión. Los cambios tácticos y la falta de continuidad ofensiva contrastaron con el estilo más fluido que David había tenido en el Lille.

La hora de la verdad

El martes pasado, justo tres meses después de su único gol ante el Parma, Jonathan David volvió a marcar: un tanto en el añadido, bajo el frío del campo del Bodo, que dio tres puntos clave a una Juve muy necesitada en Champions.

El sábado ante el Cagliari, Vlahovic tuvo que ser sustituido en el minuto 30 por molestias, y el lunes se confirmó la gravedad de la lesión en su aductor izquierdo, que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego varios meses. Ahora David tiene ante sí una oportunidad de oro. Será el nueve titular y tendrá la misión de reivindicarse, demostrando por qué se apostó por él.

Su perfil, versátil, asociativo y con gran capacidad creativa, lo convierte en un reemplazo idóneo por su adaptabilidad y consistencia. Con un rol protagonista y continuidad, tanto club como jugador confían en que su momento, por fin, ha llegado.