John Toshack, leyenda del Liverpool, y exentrenador de equipos como la Real Sociedad o el Real Madrid, fue diagnosticado con demencia y contin.

La noticia la dio a conocer su hijo, Cameron Toshack, para el periódico británico The Daily Mail, a quienes confesó las dificultades con las que deben vivir ante la enfermedad de su padre, quien "tiene días buenos y días malos", especialmente con la pérdida de memoria a corto plazo.

Entre sus confesiones, Cameron Toshack mostró asombro por la capacidad de su padre de recordar sus días de gloria en el fútbol, pese a no recordar eventos que pueden haber sucedido el mismo día.

"Hablo con él la mayoría de los días y si hablamos por la tarde, puede que ya no recuerde que hablamos en la mañana; pero si le pregunto de sus días en el Liverpool, o la (Real) Sociedad o (el Real) Madrid, el detalle (con el que lo recuerda) es increíble", compartió el hijo del exfutbolista galés.

"El otro día me estaba contando de un juego del Real Madrid contra el AC Milan de Arrigo Saachi y exactamente cómo ajustó su mediocampo para enfrentar a Marco van Basten. El juego pudo haber sido ayer, su memoria era clara", recalcó Cameron Toshack.

Imborrable legado en Anfield

Como jugador, Toshack marcó una época en el Liverpool, donde sus 96 goles lo posicionan como el vigésimo máximo goleador en la historia del equipo, en el que jugó entre 1970 y 1978.

Sus goles abrieron camino en una de las mejores épocas del equipo, llenando las vitrinas con diez títulos:

Liga inglesa (72-73, 75-76 & 76-77)

(72-73, 75-76 & 76-77) FA Cup (1974)

(1974) Community Shield (76-77)

(76-77) Copa de la UEFA (72-73 & 75-76)

(72-73 & 75-76) Copa de Europa (76-77 & 77-78)

(76-77 & 77-78) Supercopa de Europa (77-78)

Campeón en España

Durante su etapa como entrenador, Toshack vivió también días de gloria en España, donde conquistó una Copa del Rey con la Real Sociedad (1986-87), una liga con el Real Madrid (1989-90) -- la última de la Quinta del Buitre -- y una Supercopa de España con el Deportivo de La Coruña (1995-96).

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Fue en España donde vivió sus mejores días como entrenador, dirigiendo un total de 573 partidos, dejando saldo de 246 victorias, 149 empates y 178 derrotas.