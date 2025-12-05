John Textor, expropietario del Lyon, acorrala al club con "jugadores fantasma"

John Textor, antiguo presidente del Olympique de Lyon y cabeza del grupo Eagle Football, ha reconocido públicamente que acordó con Evangelos Marinakis, propietario del Nottingham Forest, "ajustes" en los importes de varios traspasos entre sus clubes. Las revelaciones de L’Équipe han coincidido con nuevas informaciones de la prensa francesa que detallan una deuda de alrededor de 100 millones de euros ligada a supuestos "fichajes fantasma" de jugadores de Botafogo por los que el Lyon habría comprometido hasta 120 millones sin que apenas hayan vestido la camiseta del club.

El 'partner' Marinakis y los traspasos inflados

En un extenso programa del canal brasileño Canal do TF, recogido por L’Équipe, Textor ha admitido que con Marinakis, dueño del Nottingham Forest y del Olympiacos, existe una relación privilegiada que ha influido en las operaciones entre sus clubes. El empresario estadounidense ha explicado que "en ocasiones, el precio de un traspaso se ajusta para compensar diferencias de valor ligadas a otras operaciones entre las mismas partes", presentándolo como una práctica de negociación habitual.

Las miradas se centran en fichajes como los de Moussa Niakhaté y Orel Mangala, llegados al Groupama Stadium desde el Forest en 2024 por un total cercano a los 60 millones de euros, una cifra que, según el diario francés, duplicaba ampliamente su valor de mercado y contribuyó a que el club inglés cumpliera con las exigencias del fair play financiero de la Premier League.

Otro movimiento señalado fue una operación valorada en unos 30 millones por Matt Turner y Danilo, decidida justo antes del descenso administrativo del OL por parte de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), órgano de control financiero del fútbol francés. Finalmente, solo el portero estadounidense firmó con Lyon, por algo más de 8 millones de euros, y fue cedido de inmediato a la MLS.

Mientras tanto, el dos veces campeón de Europa compraba jugadores de Botafogo como Igor Jesus y Jair Cunha por importes considerados bajos respecto a su cotización tras el Mundial de Clubes, lo que reforzó la sospecha de un sistema global de compensaciones entre los clubes del empresario americano y los 'Tricky Trees'.

Cinco "fichajes fantasma" desde Botafogo

Las secuelas más graves para los franceses no vienen solo de las operaciones con el conjunto británico, sino de una serie de traspasos internos dentro del propio grupo Eagle. Según L’Équipe y otros medios franceses, al menos cinco jugadores fueron 'vendidos' desde Botafogo al Lyon por un total de unos 120 millones de euros: Igor Jesus, Luiz Henrique, Jair Cunha, Jefferson Savarino y Thiago Almada.

Lyon's Thiago Almada gestures during the French League One soccer match between Lyon and Reims at the Groupama stadium in Decines, outside Lyon, central France, Sunday, Feb. 9, 2025. (AP Photo/Laurent Cipriani) / "Associated Press/LaPresse Laurent Cipriani" / LAP

En la práctica, cuatro de ellos nunca llegaron a vestir la camiseta del siete veces campeón de Francia. Incluso el contrato de Almada, que sí jugó seis meses en el conjunto galo, no habría sido registrado oficialmente por la LFP, de acuerdo con la reconstrucción de la prensa francesa. Estas operaciones se realizaron en un momento en el que el club tenía prohibido inscribir nuevos jugadores, lo que refuerza la idea de movimientos puramente contables.

Una deuda cercana a los 100 millones con una empresa de 'factoring'

La clave del escándalo está en cómo se utilizaron esos "fichajes fantasma". Según la prensa francesa, como el Lyon no tenía los recursos para hacer frente a este gasto, Textor pidió 120 millones de euros en una especie de crédito a la sociedad MCCP Investment Partners LP. Esta empresa habría adelantado alrededor de 100 millones al empresario estadounidense, con el compromiso de recuperar la totalidad de la suma, más intereses, directamente del club.

Ahora, MCCP reclama ese dinero a 'Les Gones' y, según estas fuentes, ha enviado en las últimas semanas correos cada vez más incisivos para exigir el reembolso de la deuda ligada a unos traspasos que, desde el punto de vista deportivo, nunca se materializaron. Esa presión llega en un contexto complicado, con pérdidas de más de 200 millones en el ejercicio 2024-2025 para el grupo Eagle.

Kang, la DNCG y el legado tóxico de la era Textor

La nueva propietaria del OL, Michele Kang, se encuentra ahora con un club que todavía arrastra el legado de la gestión del empresario estadounidense. A pocos días de una nueva comparecencia ante la DNCG la entidad debe conciliar la política de austeridad anunciada por la nueva dirección con la amenaza de una deuda estructural derivada de operaciones cerradas antes de su llegada.

En paralelo, el medio So Foot recuerda que la multipropiedad de Textor ha perjudicado, además, al Crystal Palace —del que tenían hasta este verano el 40% de sus acciones—, que ha sido relegado de la Europa League a la Conference League por la presencia simultánea de 'Les Gones' y del club inglés en competición UEFA, una situación que ha beneficiado precisamente al Nottingham Forest. El reconocimiento de estos "ajustes" en los traspasos ha encendido también las alarmas de aficionados y observadores que se preguntan hasta qué punto estas prácticas pueden rozar, o no, el terreno de los delitos financieros.

Nottingham Forest's Igor Jesus, left, and Betis' Natan jump for the ball during the Europa League soccer match between Real Betis and Nottingham Forest in Seville, Spain, Wednesday, Sept. 24, 2025. (AP Photo/Jose Breton) / Jose Breton / AP

El empresario americano, por su parte, insiste en que se trata de simples negociaciones entre clubes y niega que exista una relación "siniestra" con el Maniakis. Pero mientras FIFA y la Premier League examinan la naturaleza de estas operaciones, el Olympique de Lyon comprueba que el precio de aquellos acuerdos va mucho más allá de los números de mercado.