John Obi Mikel relata el infierno vivido en el Mundial: "Recibí una llamada..."

John Obi Mikel, mítico exjugador del Chelsea y de la selección de Nigeria, vivió un auténtico infierno en el Mundial de Rusia 2018. Y es que el excentrocampista, mientras se disputaba una cita tan importante como la Copa del Mundo, tuvo que lidiar también con el secuestro a su padre en su propio país. No era el primero, sino el segundo.

Así lo cuenta el propio Mikel: "Mi papá fue secuestrado mientras yo jugaba para la selección nacional en el Mundial de Rusia 2018 y estábamos a punto de jugar contra Argentina [en el partido final de la fase de grupos]. Dos horas antes del partido recibí una llamada telefónica de mi hermano diciéndome que mi padre había sido secuestrado por segunda vez en Nigeria. Lo secuestraron por primera vez y hablé con los secuestradores y me exigieron mucho dinero, que finalmente pagué antes de que liberaran a mi padre".

La aparición de Abramovich

Y sigue: "Pero la segunda vez ocurrió mientras estaba jugando por mi país y recibí una llamada telefónica de mi hermano diciendo que mi padre había sido secuestrado nuevamente por segunda vez. Recuerdo que Roman [Abramovich] me dijo: '¿Quieres que envíe gente?', porque sé que si envío gente, puedo sacar a tu padre'. Yo le dije: '¿Cómo vas a hacer esto?'. Me dijo que no me preocupara por eso. 'Déjame hacerlo, si quieres esa opción, puedo hacerlo', me comentó...".

Una historia de las que pone los pelos de punta y con la que John Obi Mikel ha tenido que lidiar en su etapa como jugador de fútbol profesional. Recordemos que el nigeriano ha sido un emblema del Chelsea, con Abramovich de presidente, durante una década, siendo muy importante pese a la presencia de leyendas como Lampard en la sala de máquinas.