Joey Barton se retira de un fútbol lastrado por "la corrupción y la pedofilia"

Joey Barton, excentrocampista de Inglaterra, anunció su retirada del mundo del fútbol, que considera lastrado por la "corrupción" y la "pedofilia", tras un aluvión de mensajes misóginos y sexistas la semana pasada.

Retirado del campo desde 2017 y con una última experiencia en Burnley, Joey Barton se convirtió inmediatamente en entrenador, primero en Fleetwood hasta enero de 2021, luego en Bristol Rovers en febrero de 2021. Fue destituido de su cargo el pasado mes de octubre.

Joey Barton (41 años), ex centrocampista inglés, publicó este lunes un nuevo mensaje muy ofensivo en el que anunciaba su retirada del mundo del fútbol, al que lanza duras acusaciones.

Barton respondió a un periodista que había pedido que el exjugador del Manchester City, QPR o Marsella entre otros "nunca más tenga un puesto cercano al fútbol" tras la publicación de numerosos mensajes sexistas y misóginos contra las mujeres asesoras del fútbol.

Barton aseguraba que de ninguna manera podía seguir en el contexto actual: "Es un pozo negro de corrupción el fútbol masculino. Pedófilos en la FA inglesa. No quiero ser parte de esto tal como está. Voy a renunciar. Me fui. Me retiré del fútbol masculino. Solo después de haber jugado para los últimos 20 años para entender esto. Mira, no espero que lo entiendas. No es por los pechos grandes, el cabello rubio teñido y el maquillaje. No. (…) Solo soy un hombre realmente malo tratando de entender esto y hacer algo bueno."

Después de una serie de tweets inapropiados, Barton asumió la responsabilidad de sus comentarios en una entrevista con el periodista Piers Morgan, denunciando la presencia de mujeres en los canales deportivos como parte de una agenda de despertar. "Dondequiera que vamos hay una opinión incondicional que habla del deporte que amo y eso arruina mi experiencia. Va a aumentar enormemente el sexismo. Necesitamos meritocracia. Necesitamos tener gente calificada para ocupar estos puestos".