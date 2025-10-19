Joao Félix vuelve a sonreír en Arabia Saudí: nuevo 'hat trick', una celebración icónica y un mensaje claro

Había quien no creía en él. En sus capacidades en el terreno de juego. Cargó durante mucho tiempo con una gran mochila llena de expectativas y, en ocasiones, no las cumplió. Pero Joao Félix se prometió a sí mismo volver a demostrar de lo que es capaz y su nueva etapa como jugador en el Al-Nassr se lo está permitiendo. El portugués protagonizó el sábado una nueva exhibición en la liga saudí, ayudando a su equipo a lograr una contundente victoria (con manita incluida, puesto que terminó 5-1) contra el Al Fateh con un 'hat trick'.

El exazulgrana fue el protagonista indiscutible de la jornada. No le hizo falta demasiado tiempo para encontrar el gol. Lo hizo en el minuto 13, cuando recibió en la frontal y batió al portero rival. Al Bukhari, que se encontraba un poco más adelantado de lo debido. Y así, el portugués conseguía adelantar al club que le ha devuelto la ilusión.

Tuvo varias ocasiones más el delantero portugués a lo largo de la primera parte. Sin embargo, el partido se marchó al descanso con el marcador 1-0. Tras el paso por vestuarios, subió la intensidad en el campo el Al Bukhari, que logró llegar a la portería rival en el minuto 54' después de que Sofiane Bendebka aprovechase un rebote para poner el empate a uno.

Al cabo de unos minutos fue Cristiano Ronaldo quien pudo adelantar de nuevo a los suyos desde los once metros, tras una mano invertida revisada por el VAR que acabó concediendo el penalti. Pero la gran intervención del portero rival privó del 2-1 en el marcador. Aunque el astro portugués se cobró su propia venganza a la siguiente jugada, tras recibir la pelota en el pico del área y clavarla en la escuadra.

Celebración a lo CR7... ante CR7

Y fue a los ocho minutos cuando reapareció Joao Félix para poner el 3-1. El portugués se puso la capa de superhéroe para sortear a varios rivales y cruzar el golpeo ante un guardameta incapaz de poder hacer nada. Tras otro tanto de Coman en el 75', el ex del Chelsea y del Atlético de Madrid volvía a acaparar el protagonismo para aprovechar un nuevo rebote, encontrar portería (5-1) y convertirse en el máximo anotador del encuentro gracias a su 'hat trick', el segundo desde que aterrizó en Arabia Saudí.

La celebración se convirtió en una de las imágenes de la jornada: el delantero portugués recreó la icónica pose de flexión de músculos que Cristiano Ronaldo hizo años atrás cuando militaba en las filas del Real Madrid. Y lo hizo justo delante del mismísimo CR7, quien sonriente, acudía a abrazarle a modo de celebración.

De esta forma, el Al-Nassr lograba su quinta victoria liguera consecutiva y seguirá líder una jornada más. Por su parte, Joao ya acumula 8 goles ligueros, 3 por delante del mismísimo Cristiano. Sin duda, el cambio de aires tan cuestionado meses atrás, está sentando de lujo al delantero. El mensaje es claro: queda mucho por demostrar de lo que es capaz.