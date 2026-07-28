Un Joao Pedro estelar salva a Xabi Alonso del desastre en un debut loco

Xabi Alonso ya se ha estrenado como entrenador del Chelsea. Todo indicaba que el primer partido sería sencillo, pues el rival no era de gran entidad: los 'blues' se han enfrentado al Western Sydney Wanderers, equipo australiano que la pasada temporada quedó último con 21 puntos en 26 jornadas, en un encuentro que ha arrancado a las 11:45, hora española.

No obstante, la realidad ha sido bastante distinta: el Chelsea ha sufrido en exceso en un partido completamente loco en el que ambas defensas han brillado por su ausencia: 6 a 4 ganaron los de Xabi gracias a un Joao Pedro que apareció con un hat-trick en los últimos nueve minutos de partido para remontar un encuentro que perdían por 3 a 4.

Un once inicial lleno de canteranos

Lo cierto es que Xabi Alonso salió con una alineación irreconocible, guardándose a sus mejores jugadores para el segundo tiempo: en el once inicial, solo cuatro jugadores eran del primer equipo, siendo estos Acheampong, Adarabioyo, Essugo y Delap. El resto de la formación la han completado jugadores del filial y Satpaev, jugador kazajo de 17 años recién fichado del Kairat Almaty, que fue protagonista en el encuentro: en el minuto siete marcó el primer gol tras un buen contraataque.

Satpaev celebra su gol / Chelsea FC

Pero las buenas noticias duraron poco para el Chelsea, pues el equipo rival consiguió remontar con un gol de córner y un gran gol en una jugada colectiva en la que el equipo australiano salió desde su propia área. Essugo consiguió empatar en el minuto 37 tras una buena pared con el canterano Walsh, pero las sensaciones al llegar al descanso no eran las mejores.

Joao Pedro cambió el partido

Pese a esto, Xabi no quiso cambiar gran cosa y solo hizo entrar a un par de canteranos más, lo que no funcionó especialmente bien: en el minuto 62 un error en un despeje terminó en el 2 a 3, por lo que justo después Alonso sacó todo lo que tenía disponible en el banquillo: Robert Sánchez, Colwill, Fofana, Anselmino, Palestra, Palmer, Estevao, Gittens y, sobretodo, Joao Pedro, el delantero brasileño pretendido por el Barça, a quien el Chelsea considera intransferible.

A los tres minutos de entrar, realizó una gran jugada por banda en la que sirvió el gol en bandeja para Gittens, que empató de nuevo el partido. Si algo no podía solventar el jugador ignorado por Ancelotti para el Mundial era la fragilidad defensiva, pues un error en salida de balón volvía a poner al Chelsea por detrás en el marcador.

Pero el brasileño se puso las pilas y terminó salvando al Chelsea de un auténtico desastre: Joao Pedro marcó el empate tras un mal despeje, puso el quinto tras un gran pase de Palmer que le dejó solo ante el portero y marcó el sexto y definitivo tras una serie de rebotes en un córner.

Noticias relacionadas

Pese a lo que sufrió su equipo en el partido, Xabi Alonso no fue pesimista en la rueda de prensa: "Este partido nos servirá para el futuro. Hubo momentos en los que sufrimos por encontrar soluciones, y necesitamos tener esa experiencia. Lo positivo es que supimos corregirlo". El próximo amistoso del Chelsea será más complicado, pues se enfrentarán al Tottenham el 1 de agosto.