Joao Neves se luce en el último abuso del PSG

La distancia entre uno y otro es notoria. Y humillante. Solventó el París Saint-Germain su visita al Toulouse por la vía rápida. En un abrir y cerrar de ojos, los de Carles Martínez habían encajado hasta tres dianas de los parisinos. Un 0-3 en apenas 14 minutos que evidencia la diferencia de nivel que existe en Francia entre el vigente campeón y prácticamente el resto de los clubes de la competición. Que terminó en un abusivo - y loco - 3-6 a favor de los de Luis Enrique.

Sin su pareja de centrales titular, Marquinhos-Pacho, introdujo el técnico asturiano a Zabarnyi y Beraldo en el eje de la zaga. El resto, lo de siempre. Incluido un Joao Neves que se apuntó el primero de chilena. A los siete minutos de juego, el mago luso se sacó un acróbatico remate de la chistera cuando, yéndose al suelo, hizo bueno un mal disparo de Dembélé.

Doblete de chilenas

Dos minutos después, Bradley Barcola, asistido por un magistral Fabián, sentenciaba el partido en el Stadium Municipal de Toulouse. Muestra de que, prácticamente sin sudar, puede el PSG ganar partidos en la Ligue 1. La mejor parte, eso sí, estaba aún por llegar: Joao Neves tenía algo más entre manos. No se iba a conformar con una chilena. Quería otra. Achraf puso un centro lateral que tocó en un defensor y le cayó al ex del Benfica. Bajó el esférico con el pecho, se lo acomodó a su diestra y lo clavó directo a la escuadra. Dos chilenas antológicas.

Dembélé se sumó a la fiesta y, desde los once metros, puso el 0-4 en el electrónico. Y el Toulouse, por medio de Cresswell, batió a un Chevalier que atajaría hasta dos penaltis en la primera mitad. Como era de esperar, el PSG bajó pulsaciones en el segundo tiempo. Eso sí, pudo anotar dos goles más. El mosquito volvió a mojar en una pena máxima y Joao Neves puso la guinda a su particular festival con su hat-trick.

Aun así, los de Carles Martínez maquillaron el marcador final: 3-6 con goles de Gboho y Vossah en los minutos finales. Nueve tantos. Y eso que en el Lorient-Lille se cantaron ocho.