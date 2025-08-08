Joao Félix vuelve a sonreír gracias a Cristiano

Ha nacido una nueva dupla creada para triunfar en el Al Nassr. En Arabia han conseguido reunir a dos jugadores que destinados el uno para el otro; el goleador, el más prolífico de todos los tiempos, es asistido por una joya estrellada que busca recuperar su sonrisa perdida junto a su compatriota. Joao Félix está de vuelta con su mejor fútbol en Arabia de la mano de Cristiano Ronaldo, dos jugadores que ya han empezado a demostrar de qué son capaces en sus primeros partidos juntos.

El Al Nassr sigue adelante con su preparación de cara a la Supercopa de Arabia Saudí. En esas está Jorge Jesús, que quiere terminar de encajar todas sus piezas mientras espera la llegada de Íñigo Martínez en las próximas horas. El rival en esta ocasión era el Rio Ave portugués en un amistoso disputado en el Estadio Algarve que sirvió para que el Al Nassr demostrase todo su potencial de cara la temporada que viene.

Un dupla portuguesa para ganar

Los dos grandes protagonistas del encuentro fueron el tándem formado por Joao Félix y Cristiano Ronaldo, una dupla que parece haber encajado a las mil maravillas desde la llegada del mediapunta a Arabia. Y es que parece que Cristiano Ronaldo seguirá anotando goles hasta que se aburra en suelo árabe, pero lo cierto es que el astro portugués necesitaba un socio para no estar tan solo en la lanza de ataque... y en esas ha aparecido el mejor complemento para el luso. Uno marca, el otro asiste y reparte juego. El talento rebosa por los cuatro costados del campo y, como consecuencia, el Al Nassr disfruta sobre el terreno de juego.

Joao Félix arrancó el partido como titular y, a pesar de no marcar, repartió dos asistencias de pura magia. El trabajo lo completó Cristiano Ronaldo, quien se anotó un hat-trick a su cuenta personal para ampliar la victoria del Al Nassr a 4-0. El astro portugués sigue insaciable, ahora quizás más que ha encontrado a un aliado perfecto para su causa que está ansioso de demostrar al mundo fútbol que todavía tiene cuerda para rato. Y quizás ganarse su vuelta a Europa más pronto que tarde.

La conexión lusa fue uno de los principales atractivas de un encuentro que confirma la buena dinámica del Al Nassr esta pretemporada. Mientras Jorge Jesús espera la llegada de Íñigo Martínez y la posible salida de Aymeric Laporte, el técnico luso quiere que sus jugadores empiecen a crear nuevos automatismos alrededor de su nueva estrella.

Tras el partido, Cristiano mandó un mensaje directo a Joao Félix que es una nueva muestra de la gran relación entre ambos: "Era mejor opción que Joao viniese a Arabia antes que ir a jugar a Portugal", decía el luso en referencia a los rumores sobre una posible llegada al Benfica. "Ha hecho la decisión correcta". Solamente el tiempo dará o quitará la razón al '7'.