Joao Félix vuelve a ser el 'Menino de Ouro'

La eterna efervescencia de Joao Félix, capítulo 384. Que el luso iniciara una nueva aventura lejos de Europa sorprendió y a la vez no lo hizo tanto. Desde que el 'Menino de Ouro' abandonara el nido y se conviertiera en el traspaso más caro de la historia del Atlético de Madrid (127,2 millones de euros), nunca terminaría de asentarse en la élite. De gozar de cierta regularidad. El talento se le cae de los bolsillos... pero no sería suficiente para hacerse un hueco en el once titular de un club top europeo.

Se refugiaría en el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, necesitado de futbolistas de clase mundial que le acompañen para levantar ese primer título en Arabia que tanto se le resiste al portugués. Más tarde, a ellos se sumaría un Kingsley Coman que tenía los días contados en el Bayern de Múnich. O un Íñigo Martínez que desató la sorpresa en Barcelona cuando se supo que iba a unirse a las filas de Jorge Jesus.

Joao Félix celebra con Cristiano Ronaldo el gol del Al-Nassr en el amistoso ante el Rio Ave / @AlNassrFC_EN

Llegó la primera prueba de fuego. Enfrentarse al vigente campeón saudí en la semifinal de la Supercopa de Arabia: el Al Ittihad de Karim Benzema, Kanté, Fabinho y compañía. Y no solo aprobó con nota, sino que firmó un encuentro de sobresaliente. Al Nassr se adelantó por medio de un Sadio Mané que, pese a sacarse un flojo remate con la zurda, batió a el guardameta rival, un Hameed al que se le escurrió el balón de las manos.

Al Ittihad respondió de inmediato y devolvió la igualdad al marcador. Diaby protagonizó una gran acción invidivual, superó a Bento y le cedió el balón a Bergwijn, que definió a puerta vacía. Y, a partir del minuto 25, el partido se volvió loco. Mané pugnaba en el área con Fabinho cuando Hameed salió para atajar el esférico y fue pisado por el atacante senegalés en el estómago. Vio la expulsión y los de Cristiano se quedaron con en inferioridad numérica cuando quedaba la mitad del primer tiempo y todo el segundo por disputarse.

Cristiano, altruista

Pero los de Jorge Jesus no bajaron los brazos y unieron esfuerzos para, de nuevo, ponerse por delante en el marcador. En el 63', Cristiano trazó un desmarque magnífico a la espalda de la zaga rival y, cuando lo tenía todo de cara para marcar gol, se lo regaló a su compatriota y nuevo compañero, Joao Félix. El colegiado anuló el tanto por fuera de juego, pero VAR lo llamó y este dio validez al mismo.

Ni cinco minutos después, el 'Menino de Ouro' anotó su doblete, que finalmente sería anulado por un pisotón de Cristiano a Fabinho. Y, tras tirar de coraje para resistir ante Al Ittihad, Al Nassr se adjudicó el primer billete a la final de la Supercopa de Arabia, en la que ya espera rival: el Al Qadsiah de Nacho y Míchel González o el Al Ahli de Firmino y Mahrez.