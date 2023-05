Joao Félix tendría ya una oferta de un grande de Europa

Según 'As', el delantero ni siquiera entrenará con el Atlético cuando vuelva de la cesión con el Chelsea El Atlético espera un traspaso para amortizar la gran inversión que hizo en su momento, aunque una cesión sería el mal menor

La noticia conocida esta semana de que el Chelsea no se quedará con Joao Félix sentó como una patada en el estómago en el Atlético. Después de haber logrado sacarse de encima el 'marrón' en invierno tras meses de tensión, el delantero luso volverá a Madrid. Ahora, no obstante, se abre un rayo de esperanza.

Según información de As, el delantero no tendrá problemas en encontrar ofertas este verano y llegarán pronto. Así pues, no llegará ni a entrenar con el Atlético en la pretemporada 2023/24, que lógicamente aún se desconoce su inicio pues antes debe acabar la temporada actual.

De hecho, el propio rotativo asegura que "hay un grande de Europa que le quiere", por lo que aunque por ahora se desconoce su identidad parece que podrá acometer la operación a principios de verano.

El Atlético espera un traspaso para amortizar la gran inversión que hizo en su momento, aunque una cesión sería el mal menor.