Joao Félix, sobrado en Arabia

Joao Félix se 'retiró' del fútbol europeo este verano. Con solo 25 años, y tras varias aventuras fallidas en equipos de primer nivel como Barcelona, Chelsea o AC Milan, el mediapunta luso decidió poner rumbo al Al-Nassr de Arabia Saudí, donde juega su compatriota Cristiano Ronaldo, para alejarse de los focos, quitarse presión de encima y, hay que decirlo, bajar varios escalones competitivos de un salto.

En el verano de 2019, el de Viseu dejó 127 millones de euros en las arcas del Benfica. El Atlético de Madrid, maravillado por la calidad del Golden Boy -galardón que acababa de ganar en aquel entonces- decidió apostar por él y darle las llaves del futuro colchonero. Seis años después, Joao Félix pasea su talento por los campos de la exótica Saudi Pro League.

Joao Félix, jugador del Al Nassr / Al Nassr

Si de algo va sobrado el portugués, es de talento. Sus botas encapsulan calidad a chorros, pero en las grandes ligas le faltó regularidad para mostrarlo semana tras semana. En Arabia, todo apunta a que será distinto. Está en uno de los mejores equipos del país, rodeado de futbolistas de máximo nivel en Europa -como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Kingsley Coman, Iñigo Martínez o Marcelo Brozovic- y se enfrenta semanalmente a rivales de muchísima menos entidad que hasta ahora.

Joao Félix, que firmó un contrato con un sueldo de 70 millones de euros hasta 2027 -es decir, 35 'kilos' por temporada- será uno de los jugadores más determinantes de la competición. Después de coger ritmo en algunos amistosos, el atacante luso se estrenó en su primer partido oficial con el Al-Nassr. Fue ante el Al Ittihad de Karim Benzema, vigente campeón de liga, en la semifinal de la Supercopa de Arabia. A pase de Cristiano Ronaldo, Joao Félix marcó el tanto de la victoria para pasar a la final.

Debut en Arabia, primer hat-trick

Por desgracia, su equipo perdió ante el Al Ahli de Franck Kessié (2-3), pero rápidamente se quitaron la espina en el debut liguero, el gran objetivo del equipo dirigido por Jorge Jesús. En la jornada 1, el Al-Nassr se apuntó un contundente 0-5 ante el Al-Taawon, y Joao Félix marcó un hat-trick. Cristiano Ronaldo, de penalti, y Kingsley Coman fueron los otros goleadores.

Joao Félix tuvo un comienzo espectacular en su debut con el Al Nassr al anotar tres goles ante Al Taawoun / Perform

Desde la llegada del 'Bicho', en enero de 2023, el Al-Nassr va a por la liga. Ese año la conquistó el Al Hilal y la temporada pasada el Al Ittihad. Tras este gran mercado de verano en Riyadh, con el ex del Chelsea como fichaje más importante, quieren dar el golpe definitivo.