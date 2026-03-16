Joao Félix pasa facturas: "Hacía tiempo que un entrenador no me ponía en mi sitio"

Después de años sin cumplir con las expectativas que pesaban sobre él, parece que Joao Félix ha encontrado el entorno ideal para mostrar nuevamente su mejor versión. Tras dejar el fútbol europeo en busca de nuevas oportunidades, tanto en lo deportivo como en lo económico, el 'Menino de Ouro' ha hallado en Arabia Saudí la estabilidad necesaria para volver a sonreír y reencontrarse con su fútbol.

João Félix ha recuperado esa chispa que lo convierte en un jugador único. El delantero portugués vuelve a ser determinante en los metros finales, representando un auténtico peligro para las defensas rivales. Cada vez que tiene el balón en sus pies, los adversarios saben que puede surgir una acción decisiva a su favor. Su talento genera verdadero temor en quienes intentan frenarlo.

Joao Félix tuvo un comienzo espectacular en su debut con el Al Nassr al anotar tres goles ante Al Taawoun / Perform

Pero va mucho más allá de las sensaciones. Si nos centramos en los números, Joao Félix está demostrando ser un jugador de primer nivel de cara a portería. Por el momento, el delantero luso ya ha alcanzado esta temporada la espectacular cifra de 21 tantos y 15 asistencias en los cerca de 3.000 minutos disputados entre las diferentes competiciones.

Es evidente que el nivel del campeonato saudí es inferior al de las principales ligas europeas. Sin embargo, no conviene subestimar una competición que cada año se refuerza con jugadores de mayor calidad. Hoy en día no solo llegan estrellas que se encuentran en el ocaso de sus carreras, sino también futbolistas jóvenes con buen presente y, sobre todo, un futuro prometedor, que deciden embarcarse en una aventura deportiva en Arabia Saudí.

Joao Félix vuelve a sonreír en Arabia Saudí / Al Nassr

Además, dar el paso de fichar por un equipo saudí, atraído por su potencial económico y deportivo, no supone cerrar la puerta al fútbol europeo. Hay varios ejemplos que lo demuestran, y quizá el más reciente sea el de Joao Cancelo. El defensor portugués pasó un par de temporadas en Arabia Saudí hasta que, este invierno, decidió regresar a Europa de la mano del FC Barcelona, donde ha vuelto a rendir a un alto nivel.

Lo cierto es que João Félix se está echando al equipo a la espalda, especialmente tras la lesión de Cristiano Ronaldo. El exjugador de Barcelona, Atlético de Madrid y Chelsea, entre otros, suma dos goles y tres asistencias en los últimos tres partidos, liderando al Al-Nassr hasta la primera plaza de la Saudi Pro League. El portugués vuelve a brillar con luz propia y se ha convertido en la gran referencia ofensiva del conjunto saudí en ausencia de su compatriota.

Noticias relacionadas

En ese sentido, João Félix aprovechó su buen momento para sacar pecho y ajustar cuentas con algunos viejos conocidos. “Jorge Jesus me ha devuelto a la posición en la que empecé y donde me siento más cómodo, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo. Pero cuando estoy en el campo intento dar lo mejor de mí, independientemente de la posición”, afirmó tras la última victoria. ¿Mensaje para Simeone, Xavi o Maresca? La lista de posibles aludidos podría ser muy larga...