FÚTBOL INTERNACIONAL
João Félix, el 'Menino' vuelve a ser de 'Ouro'
El atacante luso fue elegido mejor jugador de la temporada en la Saudi Pro League, competición que conquistó recientemente con el Al-Nassr
No hay que negarlo. El traspaso de João Félix a Arabia Saudí con solo 25 años fue un golpe de realidad. Fue la confirmación de que incluso él mismo parecía haber tirado la toalla en su misión de demostrar que todo su innegable talento podía ser útil en los mejores equipos del planeta. Quizás, tras esta temporada, decida retomar esa ambiciosa meta.
El internacional portugués había vestido la camiseta de grandes equipos de Europa: Barça, Milan, Chelsea y Atlético de Madrid. Sin embargo, nunca logró mostrar aquel nivel que encandiló al mundo en el Benfica, con el ‘79’ a la espalda y su icónica melena.
El ‘Menino de Ouro’, ya no tan 'menino', se alejó del foco mediático del fútbol europeo con su salida a Arabia tras incumplir varias promesas respaldadas por su calidad. Fue un paso atrás evidente a nivel competitivo, pero le ha venido de perlas. Tras años cuestionado, João Félix ha sido elegido mejor jugador de la temporada en la Saudi Pro League, competición que conquistó recientemente con el Al-Nassr.
A sus 26 años, el futbolista luso recibe un premio que supone mucho más que una distinción individual. Es, en cierto modo, una manera de reivindicarse para un jugador al que siempre se le exigió rendir como una estrella mundial. Desde su llegada al Atlético de Madrid con apenas 19 años, su carrera quedó condicionada por el precio de su fichaje: 120 millones de euros de los que nunca ha podido desprenderse.
33 participaciones de gol y al Mundial
Ahora, en una competición repleta de nombres muy atractivos, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané o Riyad Mahrez, el portugués ha logrado destacar por encima del resto y firmar una temporada brillante, con 20 goles y 13 asistencias en el curso de su debut.
Su impacto ha sido notable tanto en estadísticas como en jerarquía, siendo una pieza clave en el apartado ofensivo y justificando por qué necesita libertad para moverse en la mediapunta. Y aunque podía pensarse que el hecho de marcharse a Arabia podía cerrarle la puerta del Mundial, dada la enorme competencia del combinado luso en ataque, Roberto Martínez no ha podido dejarlo fuera de su lista.
Esta vez, el ‘Menino de Ouro’ ha hecho honor a su apodo. Quizá no en el escenario que muchos imaginaron al inicio de su carrera, pero sí con el mismo talento que lo convirtió en uno de los jugadores más especiales de su generación.
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